Tencent Holdings hat diese Woche 30 Millionen Euro in das französische Entwicklerstudio Dontnod Entertainment investiert. Die Entwickler möchten in Zukunft mehr Titel selbstständig veröffentlichen und haben deshalb Firmenanteile im Aktienwert von 40 Millionen Euro zum Verkauf angeboten. Den Großteil davon sicherte sich der chinesische Megakonzern, der anteilig bereits in vielen anderen internationalen Gaming-Verlagen und Studios involviert ist.

Das neueste Spiel der Live-Is-Strange-Entwickler Dontnod: Twin Mirror.

Quelle: Actusnews.