Tencent erhöht Beteiligung an Kadokawa, Eigentümer von FromSoftware

Obwohl Tencent in letzter Zeit seine ausländischen Investitionen in Videospiele reduziert hat, um sich mehr auf Studios und Entwicklungen in China zu konzentrieren, hat das Unternehmen immer noch Investitionsverträge in Höhe von mehreren Millionen Dollar mit Unternehmen wie Ubisoft (Frankreich) und Kadokawa (Japan). Tatsächlich hat Tencent kürzlich seine Investition in den japanischen Riesen von 6,8 % auf 7,91 % des Gesamtwerts von Kadokawa erhöht, wie der Nikkei berichtet.

Obwohl uns die Finanzinvestition keine monetäre Zahl geliefert hat, wissen wir, dass der Anteil von Tencent ziemlich hoch ist, aber immer noch geringer als der eines anderen großen Akteurs in der Welt der Videospiele wie Sony. In der Vergangenheit war sogar von einer kompletten Übernahme von Kadokawa die Rede, um sich die Kontrolle über FromSoftware und deren IPs zu sichern, was jedoch nie bestätigt oder durchgeführt wurde.

Es besteht kein Zweifel, dass, wenn Elden Ring: Nightreign in seiner nächsten Veröffentlichung erfolgreich ist, die Majors mit erneutem Interesse darauf schauen werden, ein größeres Stück vom Kadokawa-Kuchen zu ergattern.