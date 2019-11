Tencent entwickelt Street Fighter Mobile und startet Vorregistrierungen in China

Capcoms Street-Fighter-Marke tritt mit der zweiten Neuveröffentlichung des fünften Teils Anfang kommenden Jahres von außen betrachtet womöglich auf der Stelle, obwohl die Japaner natürlich neue Inhalte und Updates erarbeiten. Einige Fans haben aber bereits deutlich gemacht, dass sie lieber ein neues Spiel hätten. Das ist aktuell ebenfalls in der Mache, allerdings sicher auch wieder nicht in der Form, wie es sich die Kampfspielexperten wünschen...

Neues Gameplay wird es in Form von Street Fighter Mobile geben. Wie von Kongbakpao (via Pocketgamer) berichtet, hat Tencent bereits Vorregistrierungen für den chinesischen Markt gestartet und einige Werbeaktionen mit dem Titel erarbeitet. Was das Game am Ende konkret werden soll, ist aktuell noch unklar, auch da die veröffentlichten Screenshots nicht sonderlich hilfreich sind. Wir können wohl davon ausgehen, dass es sich nicht um ein vollwertiges Kampfspiel handelt, sondern eher eine Art Rollenspiel. Das Sammeln von Helden scheint eine Rolle zu spielen, obwohl PvP-Elemente ebenfalls enthalten zu sein scheinen.

Im Moment ist keine Rede von einer westlichen Version des Spiels, aber angesichts der großen Popularität der Marke schließen wir eine mögliche Veröffentlichung in dieser Seite der Welt nicht aus. Würdet ihr ein Handyspiel spielen, das Street Fighter gewidmet ist?