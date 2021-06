Tencent entscheidet nun für Yager

Das Berliner Entwicklerstudio Yager (Spec Ops: The Line) hat die Hälfte ihrer Firmenanteile an das chinesische Technologieunternehmen Tencent abgetreten. Das Unternehmen verliert somit nach über 20 Jahren Firmengeschichte die Selbstständigkeit, soll laut Pressemitteilung in Zukunft aber weiterhin frei über interne Prozesse bestimmen können. Studiochef Timo Ullmann nennt das aktuelle Projekt des Entwicklers - ein Shooter namens The Cycle - als einen der Gründe, der zu diesem Schritt führte. Beide Parteien sehen Wachstumschancen in der engeren Zusammenarbeit. Ca. 140 Menschen sind bei Yager in Berlin beschäftigt.