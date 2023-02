Es ist zu einer jährlichen Tradition von mir geworden, mich auf das zu freuen, was Wales Interactive als nächstes auf Lager hat. Jedes Jahr warte ich gespannt auf das nächste Full-Motion-Videospiel (FMV), an dem der Entwickler gearbeitet hat, weil es ein so einzigartiges Konzept ist, das heutzutage von vielen Spielestudios auf der ganzen Welt nicht wirklich erforscht wird. Zu diesem Zweck habe ich im Laufe der Jahre Bloodshore, Night Book, Who Pressed Mute on Uncle Marcus und sogar die Rom-Com Five Dates erforscht, und jetzt, pünktlich zum Valentinstag, bekommt letzteres dieser Liste eine Fortsetzung.

Bekannt als Ten Dates, ersetzt dieser Titel die Online-Dating-Szene des Originals durch die eines persönlichen Speed-Dating-Events. Hier werden wir in die Lage von Misha oder Ryan versetzt und haben die Aufgabe, eine Reihe verschiedener Personen und Persönlichkeiten zu treffen und dann ein leichtes Gespräch zu führen, um festzustellen, ob sie zu uns passen könnten. Für jeden, der mit der Dating-Szene vertraut ist, ist es ein Spiel voller nervöser Beschwerden, flirtender Geplänkel und oft wirklich unangenehmer Momente, in denen klar ist, dass zwei Menschen absolut keine Verbindung haben.

In typischer Wales Interactive-Manier dreht sich der Großteil dieses Spiels darum, den beiden Charakteren dabei zuzusehen, wie sie sich verbinden und aus einer Third-Person-Position in der emotionalen Dynamik zwischen ihnen teilen. Die einzige wirkliche Zeit, in der Sie sich mehr eingetaucht und involviert fühlen, ist, wenn Fragen und Dialogoptionen auf Sie geworfen werden, mit denen Sie antworten und antworten müssen, um den Charakter, den Sie darstellen, widerzuspiegeln. Zum Beispiel könntest du ehrlich und ehrlich sein und wirklich versuchen, dich mit der anderen Person zu verbinden, oder du könntest ein kompletter Narzisst sein und die grausamsten Antworten wählen, um zu sehen, wie sich das auf das Gesamtergebnis auswirkt - ich sollte es nicht sagen müssen, aber du wirst wahrscheinlich keine zweiten Dates mit dieser Methode bekommen.

Und wenn wir über zweite Dates sprechen, geht Ten Dates weiter als nur das Speed-Dating-Event. Sie müssen sich zunächst mit fünf Personen treffen, und dann müssen Sie aus den Leuten, mit denen Sie eindeutig eine grundlegende Verbindung haben, die Optionen auf zwei Personen eingrenzen, die Sie für ein zweites Date mitnehmen möchten, bevor Sie hoffentlich (vorausgesetzt, Sie haben es nicht verpfuscht), wählen Sie eine Person für ein drittes Date. Dies ist der einzige Weg, um wirklich zu gewinnen, denn wenn Sie die Daten vermasseln, werden Sie sich mit einer Art Game-Over-Bildschirm wiederfinden, der zu einer Sammlung von Statistiken passt, die auf Ihrem Spiel basieren. Die wahre Endgültigkeit liegt darin, deine Beziehung zu jemandem auf den nächsten Schritt zu bringen und "offiziell" zu werden - obwohl dies aus meiner Erfahrung mit Ten Dates ein ziemlich ungewöhnliches Ergebnis ist, aber andererseits liegt es vielleicht nicht an ihnen, sondern an mir.

Aber hier beginnt Ten Dates auf ein paar Probleme zu stoßen. Einige der Dialogoptionen und Optionen führen Sie zu ziemlich unerwünschten Ergebnissen. Zum Beispiel fand ich mich einmal als Ryan in einem Spiel von "Zwei Wahrheiten, eine Lüge" wieder, bei dem ich wählen musste, ob ich Oktophobie (die Angst vor der Zahl Acht) hatte, Untersetzer sammelte oder zehn Stunden pro Nacht schlief. Beides fühlte sich nicht nach guten oder plausiblen Optionen an, aber ich musste mich entscheiden, welche am besten zu diesem Fall von Ryan passte, was natürlich keiner tat. Am Ende sagte ich, dass ich keine neuartigen Getränkeuntersetzer gesammelt habe, weil das schrecklich langweilig klang und Charlie Maher (der Schauspieler, der Ryan darstellte) die Aufgabe überließ, einen Oktophobie-Patienten darzustellen, was eindeutig eine Herausforderung war und etwas, das mit besseren Dialogen leicht hätte vermieden werden können.

Außerdem bin ich auf Ergebnisse gestoßen, die zum Beispiel "Herausforderung" sagen, was ich so interpretierte, dass aus einer Situation für ein freundliches Geplänkel ein Wettbewerb gemacht wurde, obwohl das Ergebnis in Wirklichkeit darin bestand, die Moral der Situation direkt in Frage zu stellen, die als feindselig rüberkam, obwohl dies nicht meine Absicht war. Beides sind gute Beispiele dafür, wie sich einige der Szenen und Erzählstränge anfühlen, als würden sie bereits in eine bestimmte Richtung gehen, bevor man überhaupt eine Wahl treffen kann, was dem verzweigten Dialogsystem die Schwerkraft nimmt. Und das ohne die Zeiten zu erwähnen, in denen Sie Fragen bekommen, die sich so vorhersehbar und dumm anfühlen, dass Sie nicht wirklich eine Wahl brauchen sollten, um weiterzuspielen.

Ich werde auch hinzufügen, dass einige der Bearbeitungen zwischen den Szenen etwas zu schnell und aus heiterem Himmel kommen. Zum Beispiel befinden Sie sich mitten in einem Gespräch und dann findet ein schneller (klarer, aber offensichtlich versuchter versteckter oder maskierter) Schnitt statt und die andere Person wird einfach aufstehen und einen Anruf entgegennehmen oder zur Toilette gehen. Es fühlt sich viel zu erzwungen an und bricht das Eintauchen in die Erzählung erheblich.

Aber nur weil es seine Dämonen hat, ist es nicht zu leugnen, dass Ten Dates echten Spaß macht. Es ist unglaublich einfach, hineinzukommen und zu genießen, und Sie können dieses Spiel spielen, während Sie sich auf einem Stuhl zurücklehnen und ein leckeres Getränk genießen. Es ist der Inbegriff von Entspanntheit, während man immer noch den Nervenkitzel und die immersiven Töne erlebt, die Videospiele auszeichnen und sogar über die Art und Weise hinausgehen, wie Film und Fernsehen eine Erzählung vermitteln können.

Und aus diesem Grund befand ich mich in einer Art Hassliebe mit Ten Dates. Auf der einen Seite scheinen meine zuvor erwähnten Klagen weiterhin durch, aber auf der anderen Seite kann der Teil von mir, der eine dämliche Rom-Com liebt, nicht anders, als ein albernes Grinsen auf meinem Gesicht zu haben, während Ryan und Misha eine Meisterklasse des albernen Flirtens aufführen. Wenn auch Sie ein Fan von Rom-Coms und dem typisch vorhersehbaren und unbeholfenen Humor und der Erzählung in diesem Genre sind, wird Ten Dates wahrscheinlich genau das Richtige für Sie sein, aber wenn Sie kein großer Fan dieser Art von Geschichte sind, wird diesem Wales Interactive-Titel der Funke fehlen, der zu einem zweiten Date führt.