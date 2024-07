Temuera Morrison sagt, Mandalorian habe "eine Episode aus seiner Show gestohlen"

HQ

Wenn du dir The Mandalorian Staffel 3 angesehen hast und darüber nachgedacht hast, wie Mando und Grogu nach dem Ende von Staffel 2 wieder zusammengekommen sind, dann hast du nicht The Book of Boba Fett gesehen, das die Antwort auf diese Frage erklärt.

Temuera Morrison, der Schauspieler, der Boba Fett spielt, hat seitdem über die Aufnahme von The Mandalorian in seine Spin-off-Serie gesprochen, und es scheint, als wolle er sich für eine offensichtlich gestohlene Episode revanchieren.

In einer Rede auf der MCM Comic Con London (danke, Yahoo) sagte Morrison, dass er gerne noch einmal in The Mandalorian auftreten würde. "Ich möchte eigentlich, dass mein Charakter The Mandalorian besucht, das Mando-Fort oder so, und dort reinkommt und auch ein paar wirklich ernsthafte tritt... Die Art und Weise, wie er es getan hat und in meine Show gekommen ist und eine Episode meiner Show gestohlen hat - also würde ich gerne das Gleiche tun."

Boba Fett hat in der zweiten Staffel von The Mandalorian viel Screentime bekommen, also gibt es das Argument, dass er bereits seine Zeit in der Sonne hatte, aber ihm keine ganze Episode gewidmet wurde.