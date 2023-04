Temuera Morrison: Niemand hat mich angerufen, ich wollte in The Mandalorian mitspielen

Boba Fett-Star Temuera Morrison fühlte sich übersehen, als die Produktion der dritten Staffel von The Mandalorian begann. In einem Screen Rant-Interview auf der Supanova Comic Con & Gaming-Convention erläutert Morrison seine Argumentation:

"Ich sollte in Staffel 3 von The Mandalorian mitspielen, aber niemand hat mich angerufen. Ich wartete auf den Anruf in Neuseeland, wartete und wollte aufgeben. Nun, dieser Mando-Typ hat ein paar Kapitel meines Buches gestohlen ... Ich bin mir sicher, dass dieser Typ ... ah... Ich ruiniere meine Show. Aber ich konnte nichts sagen. Ich bin nicht der Autor, also muss ich es wohl ertragen."

Die erste Staffel von The Book of Boba Fett wurde von den Fans eher lauwarm aufgenommen, trotz neuer Interpretationen bekannter Star Wars-Bösewichte wie der Tusken Raiders.

Vielleicht wurde die erste Staffel der Serie damit die letzte? Möchten Sie mehr von Boba Fett sehen, entweder in seiner eigenen Serie oder in anderen Kontexten?