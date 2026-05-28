Temu wurde von Europa mit einer Geldstrafe von 200 Millionen Euro belegt, weil er Produkte verkauft hat, die für Babys potenziell gefährlich sind.

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Die riesige chinesische E-Commerce-Plattform Temu wurde von der Europäischen Kommission mit einer Geldstrafe von 200 Millionen Euro (173 Mio. Pfund) für den Verkauf illegaler Produkte auf der Plattform belegt, darunter solche, die ein Gesundheitsrisiko für Säuglinge darstellen. Brüssel erklärt, dass das chinesische Unternehmen "es versäumt hat, die systemischen Risiken sorgfältig zu identifizieren, zu analysieren und zu bewerten", und nun drei Monate Zeit hat, die Geldstrafe zu zahlen sowie einen Aktionsplan zur Bewältigung der Fehler vorzulegen. "Die der Kommission vorliegenden Beweise deuten darauf hin, dass EU-Verbraucher mit hoher Wahrscheinlichkeit illegale Waren auf Temu begegnen."

Dies ist das Ergebnis einer im Oktober 2024 eingeleiteten Untersuchung, die ergab, dass ein Prozentsatz der getesteten Babyprodukte mittlere oder hohe Sicherheitsrisiken aufwies, weiterhin Chemikalien überschritten oder durch abnehmbare Teile eine Erstickungsgefahr darstellten. Ein "sehr hoher Prozentsatz" der analysierten elektrischen Ladegeräte bestand ebenfalls nicht grundlegende Sicherheitstests.

Dies ist die zweite Geldstrafe, die durch das Digital Services Act (DSA) der EU für Inhalte verhängt wurde, nach einer 120 € an X (ehemals Twitter) im vergangenen Dezember.

Temu könnte laut El País auch weitere Geldstrafen der Europäischen Kommission für andere Untersuchungen drohen, wie den Einsatz von süchtig machenden Designelementen, die Transparenz seiner Empfehlungssysteme und den Zugang von Forschern zu Daten.