Temtem vs Pokémon: Crema Games nennt sein Spiel einen "Liebesbrief" an Game Freaks Titel

Niemand ist sich der offensichtlichen Beziehung zwischen der Pokémon-Serie von Nintendo und Game Freak mit Temtem, dem MMORPG des spanischen Studios Crema Games, dessen Start auf Kickstarter vor vier Jahren alle Prognosen der Entwickler gebrochen hat und das Spiel mit der Veröffentlichung seiner Vollversion auf dem PC auf alle Plattformen gebracht hat. PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch im September.

Während der letzten BIG-Konferenz in Bilbao hatten wir die Gelegenheit, Lucía Prieto, Leiterin für Marketing und Kommunikation bei Crema Games, zu interviewen, wo wir eine Bestandsaufnahme der Arbeit des Studios seit der Veröffentlichung des Spiels machen konnten. Aber natürlich war es unmöglich, den Elefanten im Raum nicht zu erwähnen und wie sie die Veröffentlichung von Pokémon Scarlet and Purple durch The Pokémon Company und die Vergleiche von Temtem mit Pokémon sahen. Weit davon entfernt, der Frage auszuweichen, kommentierte Lucia wie folgt:

"Ich liebe diese Frage, weil es dieses Stigma über die Temtem-Entwickler gibt, dass wir Pokémon hassen und dass wir es als Wettbewerb sehen. Und das müssen wir auch zerstreuen. Wir lieben auch Pokémon. Temtem ist eigentlich ein Liebeslied, ein Liebesbrief an Pokémon. Wir wollen den Leuten das geben, was Pokémon nicht wirklich getan haben, oder dieses Pokémon-ähnliche Spiel machen, das wir alle lieben.

Vergleiche passieren, und ich bin nicht sauer darauf, solange die Leute über Crema fahren, ist ein 30-Leute-Team und kein 25 Jahre altes Unternehmen mit all dem Geld, das man sich erträumen kann. Ich finde es nicht schlecht, denn Pokémon verändern sich ständig, wir lernen von ihnen und wir denken, dass sie auch von uns lernen. Es gibt einige Änderungen, die sie vorgenommen haben, und sie scheinen unseren Änderungen verdächtig ähnlich zu sein. Ich denke, es ist gut, eine Art gesunden Wettbewerb zu haben, es hat beide Spiele gehalten, um oben zu bleiben. Und wenn Sie ein Fan des Genres sind, sehe ich nicht, was Sie brauchen, um zu konkurrieren, weil Sie doppelte Inhalte dieses Genres haben, die Sie mögen.

Wir sprachen auch über die Zukunft des Studios und die Roadmap für die zukünftigen Inhalte von Temtem, in der wir den Zeitrahmen für das saisonale Content-System definiert haben.

"Wir planen, etwa alle 3 Monate Updates zu haben. Denn das ist es, was wir Jahreszeiten nannten. Es kommen neue Inhalte herein, es kommen neue Funktionen herein. Wir sind nicht sehr begeistert von der Idee, neues Ttemem einzuführen. Wir haben etwa 400 Kreaturen. Irgendwann muss man aufhören."

Im vollständigen Interview sprechen wir auch über die neuere Switch- und Xbox-Version, den Umgang mit einer leidenschaftlichen Community, das Vertrauen auf gute Kunst, die Unsicherheit rund um Twitter und vieles mehr.