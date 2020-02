Temtem verkauft über 500.000 Exemplare auf PC

Das charmante und farbenfrohe RPG-Abenteuer Temtem, das von einer bestimmten Taschenmonster-Serie inspiriert wurde, hat in seinem ersten Monat auf dem PC (Steam) satte 500.000 Exemplare an Spieler auf der ganzen Welt verkauft. Die Ankündigung erfolgte auf dem offiziellen Twitter-Account des Spiels, wo sich das Team bei ihren Fans für die Unterstützung bedankt. Um diesen wunderbaren Meilenstein zu begleiten, hat Crema Games eine Roadmap angekündigt, die schon bald neue Informationen über geplante Inhalte preisgeben wird.

Zuletzt gab es die aus Pokémon bekannte Safari-Zonen in Temtem, in der man je nach wöchentlicher Rotation besondere Pokémon häufiger antrifft. Was ansonsten noch auf uns zukommt, werden wir sicher in Kürze entdecken. Temtem ist noch in der Early-Access-Phase und wird voraussichtlich nächstes Jahr offiziell auf PC und Konsole veröffentlicht. Mehr Eindrücke zum Spiel gibt es in unserer Vorschau.