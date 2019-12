Temtem präsentiert drei Starter-Kreaturen

Wer mit Pokémon Schild/Schwert bereits durch ist oder in absehbarer Zeit den Pokédex füllt, könnte sich bereits auf das nächste Spiel dieser Art freuen. Temtem dreht sich ebenfalls um das Fangen, die Zucht und den Kampf mit verschiedenen Kreaturen, allerdings spielt der Titel in einer Online-Multiplayer-Welt und vernetzt die Spieler untereinander enger miteinander. Kooperative Elemente gehören zwar auch zur achten Pokémon-Generation, doch Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft. Am 21. Januar 2020 startet Temtem im Early Access auf Steam und in einem neuen Trailer werden wir mit den vielleicht wichtigsten Kreaturen im Spiel vertraut gemacht - den ersten drei Starter-Temtem. Entscheidet ihr euch für Crystle, Smazee oder Houchic?

