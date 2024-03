Temtem entfernt die Monetarisierung mit den letzten Updates des Spiels

HQ

Das Pokemon-ähnliche Spiel Temtem gibt es schon seit einiger Zeit. Das MMO bietet den Spielern eine weitere Möglichkeit, niedliche Kreaturen zu fangen, und hat viele beeindruckt, aber jetzt scheint es an der Zeit zu sein, die Arbeit an Temtem zu beenden.

In einem Update für seine Spieler hat uns der Entwickler Crema Games darüber informiert, dass Temtem seine letzten Updates noch in diesem Jahr erhalten wird. Patch 1.7 wird Anfang Juni erscheinen und eine ganz neue Saison sowie Balance-Änderungen, Quality-of-Life-Updates und mehr enthalten. Außerdem werden Mikrotransaktionen aus dem Spiel entfernt.

Mit Patch 1.8 wird die Wirtschaft weiter überarbeitet und ihr könnt euch alle Belohnungen aus den Bändigerpässen des Spiels verdienen, die ihr in der Vergangenheit erhalten habt. Was die Server betrifft, so hat Crema Games derzeit keine Pläne, sie loszuwerden oder einen Offline-Modus anzubieten, wenn Sie also in Temtem stecken bleiben möchten, können Sie dies immer noch tun.