Temtem - Early Access

Das Pokémon-Franchise hat in den vergangenen 24 Jahren einige Konkurrenz bekommen, darunter Digimon, Yokai Watch und Monster Rancher. Der neuste Konkurrent, der in den Ring steigt, nennt sich und seine Kreaturen Temtem, es ist eine bunte Indie-Monsterjagd von Crema Games (Immortal Redneck). Ihr Spiel ist vor einigen Wochen im Early Access erschienen und will sich mit einem fordernderen Kampfsystem und MMO-Elementen von den klassischen Pokémon-Abenteuern absetzten. Das Spiel soll irgendwann in 2021 erscheinen und an Versionen für die PS4, Nintendo Switch und Xbox One wird ebenfalls gearbeitet.

Unser Abenteuer beginnt wie altbekannt: Wir lernen den regionalen Professor kennen und müssen eines von drei Temtem wählen, mit dem wir gegen unseren typischen Widersacher antreten wollen. Nach einem kurzen Tutorial werden wir in die wunderschöne, tropische Landschaft des Gebiets "Airborne Archipelago" entlassen. Nachdem wir unsere erste Herausforderung im Dojo gemeistert haben, erfahren wir von den finsteren Plänen des fiesen Belsoto-Klans. Trotz der frühen Early-Access-Phase bietet Temtem eine 20 Stunden lange Story, was schon recht ordentlich ist. Mehr Inhalte sollen in den nächsten Monaten folgen.

Die rundenbasierten Begegnungen mit den Temtem sind immer Zwei-gegen-Zwei-Duelle, egal on wir ein Duo oder einen einzelnen "Zähmer" herausfordern. Die Temtem haben Ausdauerbalken, die beim Einsatz von Attacken sinken (unterschiedliche Angriffe kosten unterschiedlich viel Ausdauer). Wenn ein Angriff mehr Ausdauer braucht, als gerade zur Verfügung steht, wird die fehlende Menge von der Gesundheit des Temtem abgezogen - ein großer Unterschied zu anderen Spielen dieses Genres. Die Angriffe verfügen zudem über eine Priorisierungswertung, die vorgibt in welcher Reihenfolge sie ausgeführt werden. Darüber hinaus gibt es auch noch die klassischen Geschwindigkeitswerte der Temtem, die jedoch erst dann eine Rolle spielen, wenn zwei Angriffe die gleiche Dringlichkeit haben.

In den Kämpfen die Ausdauer zu bedenken fühlt sich frisch an und sorgt dafür, dass jeder Zug genau geplant werden muss. Wir haben uns mehr auf die weniger effektiven Angriffe konzentriert, da ausdauernde Kämpfe anders nicht machbar sind. Manchmal ist es keine schlechte Idee, einen Zug auszulassen, da man sich nicht selbst Schaden zufügt. In Pokémon war es zu einfach, sich auf seinen stärksten Angriff zu verlassen und Pokémon so lange auszutauschen, bis man eine vermeintliche Attacke des Gegners unbeschadet hinnehmen kann. In Temtem sind solche lahmen Exploits nicht möglich, wodurch sich die Kämpfe gleich viel besser angefühlt haben.

Gleichzeitig müssen wir auch sagen, dass Temtem relativ schwer ist, denn wir mussten uns häufig taktisch zurückziehen, um uns zu heilen. Auf unserem Abenteuer sind wir auch mehrmals gescheitert und mussten viel Grinden. Es gibt keine geteilten Erfahrungspunkte in Temtem, also müsst ihr auch eure schwächeren Kreaturen aufs Schlachtfeld zerren, wenn ihr sie stärker machen wollt. Die Routen sind von 15 Zähmern bevölkert, denen ihr nicht aus dem Weg gehen könnt, was manchmal eine echte Herausforderung ist, wenn ihr im hohen Gras nach neuen Temtem sucht.

Die MMO-Elemente in Temtem lassen den Schauplatz lebendig wirken und es sollen mehr Inhalte folgen, wie etwa ein Auktionshaus. Während wir die farbenfrohen Umgebungen erkunden, treffen wir auf andere Spieler mit ihren aktiven Temtem im Schlepptau, mit denen ihr handeln oder kämpfen könnt. Und wir dürfen das ganze Abenteuer im Koop-Modus bestreiten, wobei jeder Spieler dann ein Temtem kontrolliert.

Die Designs der Temtem sind größtenteils recht schön und erinnern an die selbsterfundenen Pokemon, die wir in unserer Kindheit im Klassenzimmer gemalt haben. Im Early Access sind 81 Kreaturen zu finden und die meisten haben uns gut gefallen, aber einige sind auch schlichte Kopien. Saipat ist quasi identisch mit Enton - nur mit anderer Farbpalette und einer Muschelschale am Kopf. Einige Elemente wiederholen sich in den Kämpfen und sind auf Dauer ein bisschen langweilig. Aber die Entwickler haben versprochen die Anzahl an Temtems auf gigantische 161 zu erhöhen.

Auf die Dialoge haben wir direkten Einfluss und uns wird häufig eine Vielzahl an Optionen angeboten. Die Antworten sind oft sehr lustig; einmal haben wir ein Mitglied des Belsoto-Klans so sehr gereizt, dass er schlecht vorbereitet mit nur einer Kreatur gegen uns angetreten ist. Es gibt ausgedehnte Nebenquests, die viele spaßige Ablenkungen bieten: Da gab es diese Mission in der wir eine Personengruppe auf ihrer Tour kontrollieren sollten und ein anderes Mal haben wir einem Kind einen Platz an einer prestigeträchtigen Universität verschaffen können.

Das heißt nicht, dass alles an Temtem perfekt wäre, denn die Ökonomie ist schlecht ausbalanciert. Accessories im Laden sind unfassbar teuer und es ist seltsam, dass eine Temcard (das Äquivalent zum Pokéball) 15 Pansuns kostet, während eine Wiederbelebung unglaubliche 500 verschlingt. Außerdem nervt es ein wenig, dass es nicht möglich ist, mehrere Speicherpunkte zu erstellen.

Temtems frischer Ansatz für das Monstersammel-Gerne ist wirklich lobenswert. Die MMO-Elemente lassen die Welt lebendig wirken und das Kampfsystem mit den Ausdauerbalken zwingt zum Nachdenken und ist zur Abwechslung mal eine schöne Herausforderung. Momentan sind noch zu wenig Kreaturen im Spiel und die Ökonomie könnte gerne besser durchdacht sein. Trotzdem ist Temtem auch schon in der frühen Early-Access-Phase sehr vielversprechend und wir sind gespannt, wie sich der Titel bis zur Veröffentlichung im nächsten Jahr weiterentwickeln wird.