Temtem auf Playstation 5 und Xbox Series X trainieren

Viele Playstation- und Xbox-Spieler sehnen sich seit vielen Jahren nach einem Pokémon-Spiel auf ihrer Konsole. Die Bande von Crema Games arbeitet zufälligerweise an einem Titel, der genau dieses Versprechen erfüllen möchte. Temtem wurde im Februar sowohl für Playstation 4 als auch für die Nintendo Switch bestätigt, nachdem der Titel auf dem PC in die Early-Access-Entwicklung aufbrach. In 2021 soll das Game auf weiteren Systemen fertiggestellt werden und wie wir am Abend erfahren haben, müssen wir nicht unbedingt die alte Konsolengeneration auspacken, um unsere gefangenen Monster zu trainieren. Im neuen Trailer von Temtem sahen wir Anpassungsoptionen für den Charakter und das Heim der Spieler, während das Kreaturen-Sammelspiel für Playstation 5 und Xbox Series X bestätigt wurde.

