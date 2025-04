Tempest Tower Vorschau - Sweep thy enemies away

Fej (dänisch für "fegen") ist ein Hausmeister, der Trip Space - einen Haufen schwebender Inseln zwischen den Dimensionen - ordentlich und sauber hält. Die Aufgabe wird jedoch kompliziert, als eines Tages Monster hereinströmen. Du musst nun Trip Space verteidigen, indem du alle Arten von Fallen und Türmen platzierst, obwohl unklar ist, wie der friedliche Hausmeister an all diese schweren Waffen gekommen ist. "Wir sind keine Narrative Designer! ", ruft Max Wrighton, der Game Designer des Titels, aus, nachdem er die Prämisse des kommenden Spiels Half Past Yellow Tempest Tower erklärt hat.

Ich habe zuletzt vor etwa einem Jahr auf der Nordic Game Konferenz in Malmö, Schweden, mit Wrighton gesprochen. Zu dieser Zeit hatte Half Past Yellow gerade eine Demo des Puzzlespiels Spectacle veröffentlicht. Leider gelang es dem Studio nicht, die notwendigen Investitionen zu tätigen, um das Projekt fertigzustellen, und so mussten sie an das Reißbrett zurückkehren, erklärt Wrighton.

"Puzzlespiele sind immer ziemlich groß, vor allem hinter den Kulissen. Es gibt eine Menge Iterationen und Entwicklungen, die man als Spieler nie wirklich sieht, weil das Spiel, das man am Ende hat, vielleicht zwei oder drei Stunden lang ist. Es ist einfach eine teure Investition, und zumindest für uns sieht es nicht so aus, als ob die Verlage im Moment in das investieren wollen. Wir hatten sogar ein paar Publisher, die uns gegenüber erwähnten, dass kleinere, systembasierte, wiederspielbare Spiele das sind, wonach sie suchen."

Als ich die Demo von Tempest Tower ausprobierte, lernte ich schnell, dass ein systemisches Spiel genau das ist, was Half Past Yellow geschaffen hat. Im Wesentlichen handelt es sich um ein Tower-Defense-Spiel mit einem Action-Twist, da du dich nicht nur zurücklehnst und deine Türme die ganze Arbeit machen lässt, sondern auch selbst gegen die Feinde angreifst.

Obwohl Fej kein typischer Actionheld mit einem Gürtel voller Waffen und Sprengstoff ist, haben sie es dennoch in sich. Mit ihrem treuen Besen können Fej Feinde in Richtung Geschütztürme oder Fallen treiben. Alternativ kannst du auch direkten Schaden verursachen, indem du auf FeindeSuper Mario springst, oder du kannst die leuchtenden (und explodierenden) Steine werfen, die auf der großen, wüstenartigen Karte versteckt sind.

Die hektische Aktivität von Fej hilft jedoch nicht viel, wenn du nicht vorher eine solide Verteidigung aufgebaut hast. Wie bei den meisten Tower-Defense-Spielen greifen die Feinde in Wellen an, und zwischen jeder Welle kannst du verschiedene Fallen und Türme platzieren. Anfangs hast du nur Zugang zu Bug Blasters - einem automatisierten Geschützturm mit einer fast gemächlichen Feuerrate - aber später erhältst du Zugang zu mächtigeren Waffen.

Tempest Tower hat auch einen starken Fokus auf Fallen. Minen erfordern, dass du sie strategisch platzierst, während andere Fallen, wie die Spike Trap, mit deinem Besen aktiviert werden müssen. Es ist daher wichtig, dass du dich mit dem Layout der Karte vertraut machst, damit du zwischen deinen Fallen hin- und herspringen und sicherstellen kannst, dass sie genau im richtigen Moment ausgelöst werden.

Indem du Feinde besiegst, sammelst du ihre Seelen, die du für den Kauf weiterer Gadgets verwenden kannst. Man muss aber aufpassen, dass man die Ressourcen nicht zu weit ausdehnt. Einmal habe ich versehentlich ein paar Türme zu viel platziert, nur um festzustellen, dass ich keine einzige Windmühle gebaut hatte, um sie anzutreiben. Glücklicherweise ist militärische Hardware anscheinend vollständig erstattungsfähig und ich konnte meinen Fehler korrigieren. Wenn die Realität nur so versöhnlich wäre.

Die Absage von Spectacle forderte einen hohen Tribut von den mageren Mitteln von Half Past Yellow, so dass es unerlässlich war, in kurzer Zeit ein neues Spiel herauszubringen. Die Tatsache, dass sie dies in etwas mehr als einem Jahr geschafft haben (die Entwicklung von Tempest Tower begann Anfang 2024), ist ziemlich beeindruckend, auch wenn dies zum Teil auf ein starkes Recycling ihrer früheren Projekte zurückzuführen ist.

"Wir haben so viel wie möglich in Bezug auf Kunst, Design und Regie aus unseren früheren Projekten verwendet." Verrät Wrighton. "Wir verwenden die Kamera und die Charaktersteuerung von Time on Frog Island, und wir verwenden die Kunst und den Aufbau der Welt von Spectacle."

Das merkt man deutlich, aber meist im positiven Sinne. Genau wie im vorherigen Spiel des Entwicklers, Time on Frog Island, ist die Fortbewegung pure Freude. Fej hat einen zufriedenstellenden Schwung und die Laufanimation ist sehr charmant, da es so aussieht, als würde unser geplagter Hausmeister ständig zu spät kommen, den Besen ausgestreckt und den Kopf auf und ab stoßen. Insgesamt ist der visuelle Charme eine der Hauptattraktionen des Spiels, und das Charakter- und Weltdesign, das für das 3D-Spiel Spectacle erstellt wurde, sieht aus einer geschlossenen Vogelperspektive genauso gut aus.

Tempest Tower wird am 21. April im Early Access veröffentlicht. Die Demo, die ich gespielt habe, ist relativ kurz, aber man spürt schon das Potenzial. Es macht Spaß, die Umgebungen zu erkunden, die Action ist intensiv und es gibt viele Entscheidungen zu treffen - sogar zwischen den Runden, in denen du eines von drei zufälligen Upgrades wählen kannst, was dem Fortschritt eine Roguelite-Struktur verleiht. Und obwohl es nicht Teil der Demo ist und ich es noch nicht ausprobiert habe, hat Half Past Yellow einige Bosskämpfe in den sozialen Medien gezeigt, die recht vielversprechend aussehen. Wenn du auch nur ein flüchtiges Interesse an Tower-Defense-Spielen hast, solltest du dieses Spiel auf deinem Radar behalten.