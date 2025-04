HQ

Kennst du Titel wie Warpaws, Combustion oder Kingpin Reloaded ? Ich auch nicht. Es sind wahrscheinlich eher Titel wie Ancestors Legacy und Ghostrunner, die du von Danish Slipgate Ironworks kennst, dem Unternehmen hinter dem neoklassischen RTS-Spiel Tempest Rising.

Tempest Rising ist eine Hommage an das klassische RTS, Command & Conquer, und mit "Hommage" meine ich eine äußerst offensichtliche und nicht sehr subtile Referenz und Inspirationsquelle. Sie haben sich nicht die Hausaufgaben anderer angesehen, sie haben sich offensichtlich dafür entschieden, eine vergangene Ära und den damals wichtigsten Spieler auf diesem Gebiet zu ehren, und das Ergebnis ist sowohl ehrlich als auch ehrenhaft.

Bevor man sich zu sehr darüber aufregt, dass ein kleines Studio es geschafft hat und nun eine fertige Veröffentlichung hat, sollte man sagen, dass sie nicht verhehlen, dass sie Teil von Saber Interactive sind, und damit Embracer, die ja viel Muskelkraft zum Spielen haben, wenn es um Computerspiele im Allgemeinen geht. Abgesehen davon ist dieses Spiel, über das wir viel sprechen werden, in vielerlei Hinsicht ziemlich beeindruckend, und die Tatsache, dass ein relativ kleines Studio dieses Erlebnis geliefert hat, ist einfach ziemlich wild.

Das Spiel kostet übrigens ein Drittel weniger als üblich - 40 € auf Steam statt 60 €. Hut ab, dass du in die andere Richtung gegangen bist, jetzt, wo verrückte Leute beschlossen haben, dass 90 € für ein Spiel ein akzeptabler Preis sind. Ja, man kann auch ein Deluxe Edition bekommen, aber ich finde es toll, dass es keinen Druck in Bezug auf das Gameplay gibt, eine teurere Edition eines Spiels zu kaufen, weil es "nur" kosmetische Änderungen und ein wenig Early Access sind. Außerdem finde ich es toll, dass es eine Demo gab - die ersten beiden Level für die beiden spielbaren Fraktionen. So geben Sie den Menschen einen Vorgeschmack auf das, was Sie anbieten.

Aber zurück zum Spiel. Es ist in jeder Hinsicht klassisch. Es gab einen Atomkrieg nach der Kubakrise, den Dritten Weltkrieg, es gibt eine kritische Ressource namens Tempest, die jeder in die Hände bekommen möchte, und das Spiel hat zwei Kriegsparteien, die du kontrollieren kannst. Wir wissen bereits von einem dritten, das später kommen wird, da es im Spiel gut dokumentiert ist. Jedes Level wird separat mit klar definierten Zielen gespielt, und es gibt kleine filmische Zwischensequenzen, die mit Grafiken, Kleidung und sogar Sprachausgabe animiert sind, die an Command & Conquer: Red Alert erinnern. Ach ja, und das Jahr, in dem es spielt, ist 1997.

Helden gibt es hier nicht, um ehrlich zu sein. Auf der einen Seite haben wir die Global Defence Force, im Grunde die NATO auf Steroiden, die militärisch stark sind und von der Sammlung von Informationen leben. Es geht vor allem darum, Synergien aus deinen Truppen herauszuholen, da es bei der Spielmechanik darum geht, Ziele zu markieren und verschiedene Arten von Einheiten zusammenzubringen, die sich gegenseitig verstärken. Zum Beispiel markiert eine Einheit ein Ziel, eine andere schießt und eine dritte kann sich in dasselbe Zielsystem einloggen und so die Präzision und Reichweite deiner Angriffe erhöhen. Meine Lieblingseinheit ist ihr Riot Van, ein Auto, das nicht tötet, sondern den Feind betäubt, damit deine anderen Einheiten töten können. Denn wir sind nicht wirklich militärisch, wir sind nur Polizei, Polizei mit Zugang zu Luftangriffen und selbstfahrender Artillerie.

Ihnen gegenüber haben wir die Tempest Dynasty. Es gibt einen starken osteuropäischen Akzent in diesem Konglomerat von Kräften aus Osteuropa und Asien, wo es die meisten Tempests gibt, da der Dritte Weltkrieg sie am härtesten mit Atombomben getroffen hat. Sie glauben - vielleicht nicht zu Unrecht -, dass die Tempest, die in ihren Ländern wächst, ihnen gehört, und das ist eindeutig ein Irrtum. Genau wie ähnliche Gruppen in anderen Spielen verwenden sie gefährliche Technologien, die experimentell, aber mächtig sind. Wenn man Raketen zur Selbstverteidigung von Fahrzeugen einsetzt, sagt das alles. Wenn du ein mobileres Militär oder Flammenwerfer willst, ist dies die Fraktion zur Wahl, und ich liebe ihre Tempest Sphere, eine mega selbstrollende Kugel.

Die Kampagne ist auf jeden Fall unterhaltsam, offensichtlich einigermaßen linear und nie zu leicht oder zu schwierig. Also, Punkte dafür. Feindliche Truppen zu kontern ist wichtig, da es in den meisten Dingen Synergien gibt und alles eine starke und eine schwache Seite hat. Es gibt eine Einheitenobergrenze, und obwohl sie ein bisschen nervig ist, wird sie selten erreicht. Zusätzliche Interaktionen mit Gelände und Umgebung wären schön gewesen, können aber auch zu viel sein, weshalb es toll ist, dass es hier ziemlich klassisch zugeht. Die beiden Seiten spielen sehr unterschiedlich und die passiven Truppen - Ingenieure, Techniker usw. - ermöglichen relativ fortgeschrittene Taktiken und Anwendungen, wenn man sich daran gewöhnt, etwas Mikromanagement zu betreiben. Normalerweise rüstet man zwischen den Missionen auf, daher ist es wichtig, eine ungefähre Vorstellung davon zu haben, was man insgesamt tun möchte, und dann darauf hinzuarbeiten.

Es gibt einen klassischen Skirmish -Modus, in dem du auf benutzerdefinierten Karten gegen die KI spielst. Es gibt nicht so viele, aber wahrscheinlich wird es irgendwann sein. Es gibt noch einige weitere Karten im Multiplayer, entweder 2v2 oder 1v1, aber die Online-Version war nicht verfügbar, als ich das Spiel getestet habe, daher kann ich zu diesem Teil nichts sagen, da ich die offene Demo Anfang des Jahres verpasst habe. Tut mir leid.

Die Steuerung ist im Allgemeinen gut, aber es gibt ein paar kleine Dinge, die mich frustrieren. Ich vermisse die Möglichkeit, auf ein Gerät zu doppelklicken und dann automatisch alle Geräte des gleichen Typs auszuwählen, außerdem habe ich mich gerade erst daran gewöhnt, den Bildschirm mit den WASD-Tasten verschieben zu können.

Der Soundtrack ist aber ziemlich gut. Es fängt die Stimmung und das Gefühl der alten Command & Conquer -Spiele sehr gut ein, und das hat seinen Grund, denn ich habe erst beim Lesen dieses Textes gemerkt, dass das Team dahinter aus Frank Klepacki besteht, der C&C komponiert hat, und nicht zuletzt aus einer großen Gruppe von Komponisten, die im Bereich der Musik auch für diese militärischen RTS-Spiele bekannt sind.

Kurz gesagt, Tempest Rising ist genau das, was es zu sein scheint: Eine moderne und solide Version von C&C. Wenn du diese Art von Spiel magst, wirst du dieses lieben.