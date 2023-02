Telltale und Deck Nine zeigen 10 Minuten The Expanse-Gameplay

HQ

Wir mussten acht Monate von der offiziellen Enthüllung von The Expanse: A Telltale Series warten, bis wir etwas Gameplay gesehen haben, also habt ihr wahrscheinlich nicht erwartet, nach dem Gameplay-Trailer vom Samstag noch eine Weile viel zu sehen. Glücklicherweise ist das bei weitem nicht der Fall.

Zak Garriss, Telltales VP of Story Development, und Game Director Stephan Frost von Deck Nine sind vor die Kamera getreten, um uns eine fast zehnminütige Gameplay-Präsentation von The Expanse: A Telltale Series zu geben. Dies ist auch aus der ersten Episode des Spiels, so dass wir einen genaueren Blick auf die große Auswahl aus dem Trailer werfen, wie die Erkundung ein wichtiger Teil der Erfahrung sein wird, einige klassische Quick-Time-Event-Kämpfe und einen viel größeren Fokus auf Sammlerstücke.