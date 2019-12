Telltale Games will Episoden nicht mehr zeitversetzt produzieren

Telltale Games verschwand Ende 2018 und hinterließ traurige Fans und einige unvollendete Gaming-Formate. Die zwei letzten Folgen von The Walking Dead wurden extern bei Skybound fertiggestellt, nun besitzt eine Firma namens LCG Entertainment den größten Teil dieser einstigen Vermögenswerte. Die neuen Halter von Telltale Games haben bereits alte Batman-Spiele neu veröffentlicht und darüber hinaus die Produktion The Wolf Among Us 2 angekurbelt. Diese zukünftigen Arbeiten sollen sich jedoch von dem unterscheiden, was wir vom früheren Studio gewohnt sind.

Der neue Firmenpräsident Jamie Ottilie hat GameDaily gegenüber bestätigt, dass Telltales interne Strategie die Fertigstellung der Spiele vorsieht, ehe sie in den Verkauf gehen: "Wir erstellen Geschichten nach Episoden, aber wir werden sehen, wie sie verteilt werden", erklärte er. "Das Wichtigste dabei ist, dass wir nicht mehr in Episoden entwickeln. Wenn wir ein Spiel in Episoden starten, werden alle bereitstehen, bevor das erste [Kapitel] in den Läden eintrifft", schloss er.