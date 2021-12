Telltale Games arbeitet an der The-Expanse-Lizenz

Telltale Games, also das Studio, das aus den Überresten der ursprünglichen Entwicklerteams hervorgegangen ist, hat am Morgen ihr neues Projekt angekündigt. Das Spiel soll auf der Science-Fiction-TV-Serie "The Expanse" basieren und es heißt passen dazu: The Expanse - A Telltale Series. Deck Nine Games, die Entwickler der neuen Life-is-Strange-Titel, helfen dem Team von Telltale bei der Produktion.

Über das Game haben wir nur erfahren, dass es als eine Art Prequel zur Serie dienen wird und dass es sich mit dem Charakter von Camina Drummer beschäftigt. Sie und ihre Crew werden im All umherstreifen und vermutlich einige schwierige Entscheidungen treffen müssen.

The Expanse - A Telltale Series hat derzeit noch kein Veröffentlichungsdatum oder ein Zeitfenster erhalten, weil die Produktion noch nicht weit genug vorangeschritten ist, um solche Dinge abzusehen. Es soll allerdings ein Multiplattformtitel werden, also auf PC und den "führenden Konsolen" aufschlagen.