Telltale erwirbt den Entwickler von Handyspielen hinter Erica

Während Telltale daran arbeitet, an den Ort zurückzukehren, an dem es vor seinem Zusammenbruch einmal war, hat der erzählerische Spieleentwickler erst kürzlich seinen ersten Titel seit seiner Wiederbelebung veröffentlicht, nämlich The Expanse: A Telltale Series. Während das Unternehmen auch andere Projekte in Arbeit hat, darunter The Wolf Among Us 2, hat Telltale jetzt den Entwickler von Handyspielen gekauft, der für die Entwicklung von Erica bekannt ist.

Laut Gamesindustry.biz hat Telltale den Entwickler Flavourworks für eine nicht genannte Summe übernommen. Es wird darauf hingewiesen, dass einer der Gründe für den Deal das "gemeinsame Verständnis der beiden Unternehmen für die Konvergenz des Film- und Spielesektors" und die Touch Video-Technologie von Flavourworks war, die es den Spielern ermöglicht, mit Live-Action-Material zu interagieren.

Nach der Übernahme wird Zachary Slatter, CEO von Flavourworks, die Aufgaben des Geschäftsführers von Telltale für Europa übernehmen.