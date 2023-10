Telltale bestätigt die jüngsten Entlassungen, alle aktuellen Projekte befinden sich noch in der Produktion

HQ

2023 mag als eines der besten Jahre aller Zeiten für Videospielveröffentlichungen in die Geschichte eingehen, aber es war nicht gut für die Schöpfer dieser Spiele. In der gesamten Branche haben wir Entlassungen erlebt, wobei einige Unternehmen Hunderte von Mitarbeitern gleichzeitig entlassen haben.

Jetzt ist Telltale das neueste Studio, das die Entscheidung getroffen hat, einige seiner Mitarbeiter zu entlassen. In einem Beitrag auf Twitter/X erklärte Telltale, dass es kürzlich einige Beschäftigte losgeworden sei.

"Aufgrund der aktuellen Marktbedingungen mussten wir leider kürzlich einen Teil unseres Telltale-Teams entlassen", heißt es in dem Beitrag. "Wir haben diese Aktion nicht auf die leichte Schulter genommen, und unser Engagement für das Geschichtenerzählen und die Suche nach neuen Wegen, dies zu tun, bleibt unverändert. Wir sind allen dankbar für ihr Engagement auf diesem Weg und arbeiten daran, alle Betroffenen zu unterstützen."

Wir sind uns nicht ganz sicher, welche aktuellen Marktbedingungen angeführt werden, aber in letzter Zeit wurden in der Branche erhebliche Veränderungen vorgenommen, um den globalen Wirtschaftsereignissen gerecht zu werden, wie z. B. steigende Preise für Abonnementdienste. Der Beitrag endete mit der Aussage, dass "alle Projekte, die sich derzeit in der Entwicklung befinden, immer noch in Produktion sind", vielleicht um von den Entlassungen wegzuschwenken, indem er uns die "gute Nachricht" überbringt, dass wir keine Projekte im Studio auf Eis legen werden.