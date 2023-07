Telltale bestätigt, dass wir in der Bonusepisode von The Expanse als Chrisjen Avasarala spielen werden

HQ

Als Telltale uns letzten Monat den Story-Trailer The Expanse: A Telltale Series gab, kündigten sie auch an, dass die Deluxe Edition eine zusätzliche Episode namens Archangel enthalten wird. Sie wollten nicht sagen, wen wir darin spielen werden, sondern nur, dass es ein weiterer "geliebter Charakter aus der erfolgreichen TV-Serie" sein wird. Der Titel gab uns jedoch einen sehr deutlichen Hinweis, so dass die heutige Enthüllung nicht überraschend ist, auch wenn sie cool ist.

Der San Diego Comic-Con-Trailer von The Expanse: A Telltale Series bestätigt, dass Archangel uns tatsächlich als Chrisjen Avasarala von Shohreh Aghdashloo spielen lassen wird, während wir "Bedrohungen für die Erde und politische Gegner, die versuchen, sie zu Fall zu bringen, navigieren, während wir gleichzeitig ein Familiendrama an einem Tag managen, der ihr Leben für immer verändern wird".

Wir wissen immer noch nicht genau, wann Besitzer der Deluxe Edition diesen Herbst Zugriff auf die Bonusepisode erhalten, aber die erste reguläre Episode startet am 27. Juli oder am 26. Juli, wenn Sie das Spiel vorbestellen.