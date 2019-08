Telling Lies von Her-Story-Entwickler erscheint diese Woche

Annapurna Interactive wird Telling Lies am 23. August auf PC, Mac (Steam) und iOS veröffentlichen. Das neue Spiel von Entwickler Sam Barlow (Her Story) hat die Form eines interaktiven Spielfilms, den wir durch unsere getroffenen Entscheidungen vorantreiben und erleben. Schauspieler wie Logan Marshall-Green (Upgrade, The Invitation), Alexandra Shipp (X-Men: Apocalypse), Kerry Bishé (Argo) und Angela Sarafyan (Westworld) sind für die Aufnahmen angeworben worden. Telling Lies enthält Videoaufnahmen von vier unterschiedlichen Charakteren, die wir durchforsten müssen, um die Geschichte eines "schockierenden Vorfalls" zu entschlüsseln.

