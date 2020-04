Telling Lies schafft nächste Woche den Sprung auf die Konsole

In einem neuen Trailer hat Annapurna Interactive den Termin für die Konsolenversionen des FMV-Abenteuers Telling Lies bestätigt. Das Nachfolgespiel von Sam Barlows Erfolgshit Her Story ist im August letzten Jahres auf PC erschienen, am 28. April werden Spieler auf anderen Plattformen (Xbox One, PS4 und Switch) das Lügengewirr entwirren können, das uns der kreative Kopf hier auftischt.

Telling Lies dreht sich um eine Reihe von voraufgezeichneten Videogesprächen, aus denen wir durch aufmerksame Beobachtung schlau werden müssen. Schauspieler wie Logan Marshall-Green, Alexandra Shipp, Kerry Bishé und Angela Sarafyan helfen mit ihren Performances dabei, uns durch die Geschichte zu führen. Mehr Infos über das Spiel erhaltet ihr in unserer Kritik.