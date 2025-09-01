Sandfall Interactive erklärt die Designentscheidungen, die das Herzstück von Clair Obscur: Expedition 33 geformt haben.

HQ

Eine der größten Überraschungen auf der devcom, dem Entwicklerevent, das in den Tagen vor der Gamescom in Köln stattfindet, ist, dass wir die Gelegenheit hatten, nicht nur ein oder zwei Entwickler zu interviewen, sondern das gesamte Team, das von Sandfall Interactive, den Schöpfern von Clair Obscur: Expedition 33, entsandt wurde. Mitglieder des Studios, die darüber hinaus an so unterschiedlichen Aspekten des Spiels wie Spieldesign, Charakterdesign, Sounddesign und Programmierung gearbeitet haben.

Eine einmalige Gelegenheit, bei der wir natürlich die Gelegenheit genutzt haben, mehr über die Besonderheiten eines der wichtigsten Spiele des Jahres zu erfahren. Das vollständige Interview mit Untertiteln finden Sie unten.

Natürlich war es ein Glück, unter den Anwesenden zu sein, zum Beispiel einen der Programmierer der Expedition 33, Florian Torres. Es waren nur vier Programmierer, die die Systeme für die Designer entwickelten, um das Spiel zum Leben zu erwecken. Systeme wie zum Beispiel das Spielspeichersystem (einer der kompliziertesten Punkte für Torres selbst), der Konter oder die Parade. Eine Funktion, die im Spiel ursprünglich nicht vorgesehen war.

"Ich glaube, das war in der ersten Version nicht da, weil es nur Ausweichen, nicht einmal Parieren gab", sagte Game Designer Michel Nohra. "Aber das Pariersystem hatte Guillaume [Broche], der Schöpfer, bereits im Kopf, der es hinzufügen wollte. So kam es später, weil es schwieriger umzusetzen ist. Und der Zähler kam später ganz natürlich, oder zur gleichen Zeit."

Erst als sie die Parade im Inneren von Clair Obscur: Expedition 33 "entdeckten", ergaben die Arbeit und das Spiel einen Sinn.

"Der erste Konter, den du machst, ja, das ist großartig. Es macht Klick."

Wenn du Expedition 33 ausprobiert hast, vor allem auf höheren Schwierigkeitsgraden, wirst du bemerkt haben, dass das Parierfenster ziemlich eng ist und dass für den Kampf ein spezielles "Timing" verinnerlicht werden muss. Dafür gibt es glücklicherweise auch das Sounddesign, und Raphaël Joffres sprach mit uns darüber, wie das Spiel dem Spieler den genauen Moment des Konters vermittelt hat.

"Wir haben wirklich versucht, es so wenig wie möglich zu bestrafen. Wir haben also wirklich am Audio-Aspekt gearbeitet. Das Sounddesign hilft dem Spieler also dabei, innezuhalten", erklärt Joffres. "Eigentlich gibt es im Spiel eine Art kurzen Sound, der während des gesamten Spiels zu hören ist und dir sagt, wann du anhalten und ausweichen musst, um den Feind zu besiegen. Und so haben wir uns am Ende der Produktion sehr viel Mühe gegeben, um es konsistent zu machen. Und es war ziemlich lustig, denn nachdem wir das Spiel veröffentlicht hatten, sahen wir, dass viele Spieler anfingen, zu verstehen, dass es eine Audiospur gab, die dabei half."

Sie nutzten sogar das "Feedback" in Netzwerken und Plattformen wie YouTube, als sie sahen, dass mehrere Ersteller von Inhalten erklärten, auf welche Art von Ton sie für die Parade achten sollten und welches Zeitfenster sie hatten, um sie auszuführen.

"Wir haben einige Videos auf YouTube gesehen, in denen die Spieler erklärten: 'Okay, so musst du aufhören, so musst du dir das Sounddesign anhören'. Und wir haben sogar ein Update im Spiel bezüglich der Audioeinstellungen vorgenommen. Du kannst die Soundeffekte also im Kampf lauter einstellen als in der Erkundung. Die Spieler können also, wenn sie möchten, die Soundeffekte lauter einstellen, und auf diese Weise kann es ihnen beim Spielen helfen."

Zusätzlich zu diesen Systemen und ihren Synergien konnten wir mehr über einige Designtricks erfahren, die es einem Team von 30 Personen ermöglichten, die gigantische Aufgabe der Entwicklung der Expedition 33 zu bewältigen. Das sparte viel Zeit und gab den Entwicklern viel Spaß im Büro.

"Wir haben coole GIFs von Gegnern und der tanzenden Malerin... "