Tell Me Why: Neues Spiel der Life-is-Strange-Macher kommt nächsten Monat

Bereits auf der X019 im vergangenen November stellte uns Microsoft das brandneue Projekt des Entwicklers Dontnod vor, den Schöpfern von Life is Strange. Ihr episodisches Projekt Tell Me Why fährt aktuell noch im Windschatten vergangener Erfolge, doch nächsten Monat wird es sich das Rampenlicht krallen. Der neue Trailer, der während des Xbox Games Showcase gezeigt wurde, datiert die erste Folge auf den 27. August. Die anderen beiden Episoden werden am 3. und am 10. September folgen, ihr müsst also nicht mehr lange darauf warten. Ein neuer Trailer mit leichten bis moderaten Spoilern führt euch in das Szenario ein.

