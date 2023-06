Tell Me Why ist wieder frei, um den Pride-Monat zu feiern

HQ

Don't Nod ist in den letzten Jahren dafür bekannt geworden, sich in ihren Spielen auf die Repräsentation zu konzentrieren, und Tell Me Why hat dasselbe getan, indem sie einen Trans-Hauptcharakter hatten. Das Team hat immer wieder betont, wie wichtig es ist, dass Minderheiten auf natürliche und großartige Weise in die Popkultur einbezogen werden. Tatsächlich ist es so leidenschaftlich für das Thema, dass die Entwickler und Xbox bereit sind, Geld dafür zu verlieren.

Denn Tell Me Why ist im Rahmen des Pride-Monats zum dritten Mal in Folge sowohl auf PC als auch auf Xbox völlig kostenlos. Das bedeutet, dass es für immer Ihnen gehören kann, solange Sie es bis zum 1. Juli zu Ihrer Sammlung hinzufügen.