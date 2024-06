Tell Me Why ist diesen Monat kostenlos spielbar

HQ

Zum vierten Mal in Folge haben Don't Nod und Xbox Game Studios angekündigt, dass ihr gefeiertes Abenteuer Tell Me Why (alle drei Kapitel) während des Pride-Monats, dem Juni, kostenlos spielbar sein wird.

Don't Nod war schon immer gut darin, vielfältige und integrative Charaktere in seinen Titeln zu bieten, und Tell Me Why von 2019 ist keine Ausnahme, da es zum ersten Mal einen Transgender-Protagonisten in einem großen Spiel zeigt. Das Abenteuer spielt in einer kleinen Stadt in Alaska, wo die Zwillinge Tyler und Alyson Ronan nach 10 Jahren wieder zusammenkommen, um eine übernatürlich aufgeladene Geschichte über ihre Vergangenheit zu lösen.

Holt es euch im Juni und es gehört euch für immer, und das gilt sowohl für PC als auch für Xbox.