Telegram-Chef in Frankreich verhaftet

Der Milliardär Telegram CEO der Messaging-App Pavel Durov wurde am Flughafen Bourget vor den Toren von Paris, Frankreich, verhaftet.

Der genaue Grund für die Verhaftung von Durov ist unbekannt, aber der französische Nachrichtensender TF1 hat behauptet, dass dies Teil einer polizeilichen Voruntersuchung ist, die auf den Mangel an Moderatoren in der Telegram -App zurückzuführen ist.

Angeblich hat dieser Mangel an Mäßigung zu einem ungehinderten Missbrauch der Messaging-Plattform geführt, insbesondere angesichts der Tatsache, dass sie verschlüsselt ist, so dass es sein kann, dass die französische Regierung versucht, andere Gruppen über die Verhaftung von Durov' ins Visier zu nehmen, anstatt ihn direkt zu kontaktieren.

Durov verließ 2014 seine Heimat Russland und ist nach dem Einmarsch des Landes in die Ukraine im Jahr 202Telegram 2 zu einer der wichtigsten Quellen für ungefilterte Inhalte aus dem Konflikt geworden - hat aber aufgrund des bereits erwähnten Mangels an Moderation zur Verbreitung irreführender und falsch informierender Inhalte von beiden Seiten geführt.

Aufgrund der Verschlüsselung von Telegram ermöglicht es den Benutzern, sich der offiziellen Kontrolle durch die Regierung zu entziehen, und ist somit einer der wenigen Orte, an denen Menschen in Konfliktgebieten Zugang zu unabhängiger Berichterstattung über den Krieg haben.

Russische Politiker haben Frankreich schnell für die Verhaftung von Durov kritisiert, insbesondere angesichts der Aussage des CEO, dass Telegram eine "neutrale Plattform" und kein "Akteur in der Geopolitik" sein sollte, aber Russland hat Telegram im Jahr 2018 aus genau den gleichen Gründen verboten (Prüfung in Bezug auf Sicherheits- und Datenschutzbedenken). Obwohl dieser Schritt die Popularität der App in der Region kaum eindämmte (so wurde sie 2020 wieder verboten).

Der offizielle Vertreter Russlands bei internationalen Organisationen in Wien, Mikhail Ulyanov, sagte auf X: "Einige naive Menschen verstehen immer noch nicht, dass es für sie nicht sicher ist, Länder zu besuchen, die sich in Richtung viel totalitärerer Gesellschaften bewegen, wenn sie eine mehr oder weniger sichtbare Rolle im internationalen Informationsraum spielen."

Robert F. Kennedy Jr, der kürzlich von seiner Präsidentschaftskampagne zurückgetreten ist, um Donald Trump zu unterstützen, einen Mann, den er zuvor sehr öffentlich als "verängstigt" und "verwirrt" bezeichnet hat, sagte über die Situation auf X, dass der Schutz des Rechts auf freie Meinungsäußerung "noch nie so dringlich war" wie heute.

Elon Musk, ein Tech-Milliardär wie Durov und Eigentümer von X (ehemals Twitter), sagte auf seiner Website: "Es ist 2030 in Europa und du wirst hingerichtet, weil du ein Meme magst." Musk hat sich in letzter Zeit kritisch über die Situation in Großbritannien geäußert, wo es zu Verhaftungen wegen krimineller Handlungen während rechter Unruhen gekommen ist. und insbesondere die Verhaftungen wegen Beiträgen, die zu Gewalt im Internet aufrufen, wie z. B. über seine Website.

Es scheint, dass viele der Zahlen den Sinn der Verhaftung von Durov verfehlen - es liegt (angeblich) nicht daran, dass er etwas gesagt hat, das als anklagefähig angesehen wird, sondern an der Besorgnis über die Rolle von Telegram bei der Abschirmung der Verbreitung von Fehlinformationen und der Organisation gewalttätiger Gruppen (wie z.B. Randalierer in Großbritannien und am 6. Januar, die von politischen Persönlichkeiten wie Donald Trump unterstützt werden, der von RFK Jr. durch Endorsement und von Elon Musk durch sein Platforming von Trump auf X öffentlich unterstützt wird).

Obwohl die Verhaftung von Durov besorgniserregend ist, scheint es sich nicht um eine Frage der Meinungsfreiheit zu handeln, sondern um einen Fall der nationalen Sicherheit. Selbst wenn wir uns aus irgendeinem Grund dafür entscheiden, es als einen Fall der Meinungsfreiheit zu betrachten, wie es diese Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens getan haben, ist es nicht Durov, den die französische Regierung ins Visier nimmt, sondern diejenigen, die seine App absichtlich abschirmt und die sie nutzen, um illegale und gewalttätige Handlungen zu begehen. Und erinnern wir uns daran, dass die Meinungsfreiheit (in den meisten Teilen der Welt) glücklicherweise existiert, auch wenn die Zensur in sozialen Medien wie X allgegenwärtig ist.

Wie sich jedoch in letzter Zeit herausgestellt hat, sind kriminelle Handlungen wie die Anstiftung zu Gewalt oder die Verbreitung von Fehlinformationen und Propaganda (mit denen diese Verhaftung in Verbindung steht, da die App in der Kritik steht, kriminelle Gruppen zu schützen) nicht ohne Konsequenzen und sollten es auch nie sein. Daher scheint es eine falsche Gleichsetzung zu sein, wenn Personen des öffentlichen Lebens die Verhaftung von Durov mit der Meinungsfreiheit in Verbindung bringen, wenn es tatsächlich darum geht, ob seine App Telegram an kriminellen Handlungen beteiligt ist oder nicht.

Telegram wird, wie jede Social-Media-Site, und daher Durov, wahrscheinlich von der französischen Regierung unter Druck gesetzt, Zugang zu Kommunikation zu gewähren, damit sie Sicherheitsbedenken effizienter angehen kann, obwohl es ungewiss ist, wo der Milliardär in dieser Angelegenheit landen wird, nachdem er zuvor gesagt hat, dass er "lieber frei wäre, als Befehle von irgendjemandem anzunehmen" (danke, Reuters).