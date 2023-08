Tekken-Vater Harada reagiert auf die Drohungen der Fans: "Hör auf, lächerlich zu sein"

HQ

Tekken ist groß. Alt. Beliebt und das bedeutet, dass es viele tollwütige Fanboys gibt, die Tekken und das kommende Tekken 8 als das Wichtigste auf diesem Planeten ansehen und entsprechend auf Neuigkeiten über ihre Lieblingsspielserie reagieren. Kürzlich haben ein paar Insider-Tekken-Fanboys dem Produzenten Katsuhiro Harada mit einer Tracht Prügel gedroht, die er in einem kürzlich veröffentlichten Tweet als "Unsinn" bezeichnete, bevor er detailliert beschrieb, wie dieses lächerliche Verhalten der Kampfspielwelt insgesamt schadet.

"Wenn Leute diese dummen Drohungen aussprechen, erleiden ich und alle bei FGC die folgenden Verluste (siehe beigefügtes Bild).

(1) Der Veranstalter reagiert übertrieben und erhöht die Sicherheit, was die Betriebskosten erhöht und die Belastung der an der Veranstaltung teilnehmenden Akteure erhöht. Im schlimmsten Fall fordert mich die Veranstaltungsleitung auf, meine Teilnahme an der Veranstaltung abzusagen.

(2) Firmengründer, Vorstandsmitglieder und Anwälte "Ich mag es nicht, eingeschüchtert zu werden", also bitten sie mich, die Aufnahme in das Spiel abzubrechen, obwohl z.B. die Spezifikation oder der bedrohte Charakter "von vornherein in das Spiel hätte aufgenommen werden sollen".

(3) Wenn die Person, die diese Drohungen ausspricht, das Wort "Wir" anstelle von "Ich" verwendet, um die Fans zu repräsentieren, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden oben genannten Nachteile eintreten (Viele von ihnen verstehen das nicht. Ich übernehme nicht die Ansichten derer, die "Wir" verwenden, wenn sie ihre Meinung äußern. Es ist Sache des Entwicklerteams zu entscheiden, ob die Meinung Mehrheit oder Minderheit ist, und die Person, die die Meinung äußert, sagt: "Jeder um mich herum sagt das! (höchstens 5-6 Leute um mich herum)" ist irrelevant)."

Glauben Sie, dass Mr. Harada damit Recht hat?

