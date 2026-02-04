Tekken World Tour 2026 beginnt im Mai und endet im November
Die nächste Phase des Esports wurde bestätigt.
Neben der Krönung des Tekken World Tour Champions 2025 beim Finale am Wochenende in Malmö nutzte Bandai Namco auch die Gelegenheit, Informationen über die nächste Saison und die Phase der wettbewerbsorientierten Tekken 8 zu teilen.
Bereits im Mai kehrt die Tekken World Tour für ihre Saison 2026 zurück, wobei das erste Event am 1. Mai bei Evo Japan stattfindet. Anschließend werden zahlreiche weitere Veranstaltungen angeboten, bevor schließlich eine prägnantere Saison auf der TGU 2026 in Thailand abgeschlossen wird. Wenn man sich anschaut , was dazwischen geplant ist, ist unten der vollständige Veranstaltungsplan der Tekken World Tour 2026 zu sehen.
- 1.–3. Mai: EVO Japan 2026 (Master+) – Japan
- 22.–24. Mai: COMBO BREAKER 2026 - USA
- 6.–7. Juni: SOOP SUPER TOURNAMENT 2026 – Korea
- 13.–14. Juni: THE MIXUP 2026 – RUNDE 8 – Frankreich
- 26.–28. Juni: EVO 2026 (Master+) – USA
- 24.–26. Juni: VSFIGHTING XIV – Vereinigtes Königreich
- 14.–16. August: CEO 2026 - USA
- 19.–20. September: MANILA MADNESS 5 – Philippinen
- 9.–11. Oktober: EVO FRANKREICH 2026 (Master+) – Frankreich
- 17.–18. Oktober: PARADISE GAME BATTLE 2026 – Côte d'Ivoire
- 31. Oktober – 1. November: BESTRAFUNG 5 – Bolivien
- 14.–15. November: TGU 2026 – Thailand
Es sollte gesagt werden, dass es zwar nicht Teil der World Tour ist, aber im Sommer ein großes Tekken 8 Turnier beim Esports World Cup stattfinden wird, zusätzlich zu vielen zusätzlichen Events, die 2026 zu einem der besten wettkampforientierten Tekken-Jahre aller Erinnerungen machen werden.