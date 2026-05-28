Tekken-Legende Katsuhiro Harada kritisiert die japanische Arbeitskultur scharf

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Als sich jemand bei X nach zwei Wochen dort entschied, Japan aus seiner eigenen Perspektive zu bewerten, erhielt er unerwartet Unterstützung von Katsuhiro Harada, der treibenden Kraft hinter der Tekken-Reihe. Kürzlich hat er sowohl Bandai Namco als auch Tekken hinter sich gelassen, um stattdessen sein Glück bei SNK zu versuchen.

Es war vor allem einer der Punkte, auf die Harada einging, und es handelte davon, wie es ist, in Japan zu leben und zu arbeiten – was berüchtigt anspruchsvoll ist, weil hohe Loyalität Voraussetzung ist. Harada ist der Meinung, dass dies bis zum Äußersten getrieben wurde, wodurch Individualisten unterdrückt und Inkompetenz oft belohnt wird. Er scheint die japanische Arbeitskultur stark zu kritisieren und schreibt unter anderem:

"Was das Leben in Japan angeht, denke ich, dass es für manche Menschen besser geeignet ist als für andere. Es stimmt, dass Arbeit hier einen relativ großen Teil des Lebensstils der Menschen einnimmt, und noch wichtiger – obwohl das in jedem Land bis zu einem gewissen Grad existiert (das ist eine wichtige Prämisse, und ich sage es noch einmal: Das gibt es in jedem Land) – belohnt Japan vergleichsweise "persönliche Beziehungen und interne Politik" gegenüber reiner Kompetenz, wenn es um Beförderungen geht.

Mit anderen Worten: Es gibt definitiv eine Kultur "Der Nagel, der herausragt, wird eingeschlagen", und ich denke, viele Menschen kämpfen damit.

(Und übrigens, Situationen, in denen jemand, den 99 von 100 Leuten als völlig inkompetent ansehen würden – jemand, der in der Branche praktisch unbekannt ist, abgesehen von endlosen Geschichten über seine Inkompetenz – irgendwie in eine absurd hohe Führungsposition befördert wird, was ganze Organisationen schockiert und fassungslos zurücklässt... Diese Situationen existieren tatsächlich um uns herum. Die Art von unglaublich schlechter Personalplatzierung, die sich anfühlt, als gehöre sie in eine Filmszene.)"

Auch wenn er es nicht ausspricht, kann man vermuten, dass er zumindest teilweise auf Bandai Namco anspielt, das seit den 90ern als sein Arbeitgeber gilt. Auf jeden Fall ist es auf jeden Fall schön zu sehen, dass einer der lautstarksten japanischen Spieleentwickler nun einen Schritt weiter draufgelegt hat, und wir vermuten, dass wir in Zukunft weitere bemerkenswerte Äußerungen von ihm hören werden.