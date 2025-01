Tekken-Legende Katsuhiro Harada erzählt alles über den Beef mit dem Schöpfer von Ninja Gaiden

HQ

Heute ist Tomonobu Itagaki vielleicht nicht mehr jeder ein Name, aber in den frühen 2000er Jahren war er einer der bekanntesten Videospielproduzenten Japans.

Die meiste Aufmerksamkeit erregte er für seine oft unverschämten Zitate und seine offene Kritik an den Spielen der Konkurrenz, aber er untermauerte dies tatsächlich mit Qualität, vor allem mit Dead or Alive 3 und Ninja Gaiden, aber auch mit dem etwas berüchtigten Dead or Alive Xtreme Beach Volleyball. Die Saga fand jedoch 2008 ein Ende, als er Tecmo nach einer hitzigen Meinungsverschiedenheit verließ und seitdem nicht mehr wirklich in die große Liga zurückkehrte.

Einer der Leute, mit denen er sich angelegt hat, ist der starke Mann der Tekken-Serie, Katsuhiro Harada, und in einem wahnsinnig langen X-Post hat Harada nun beschlossen, seine Seite der Geschichte zu erzählen. Es gibt viele Erklärungen, wie z.B. warum Harada nicht auf die Kritik von Itagaki reagiert hat, Lob für Itagaki, Informationen über ihre frühe gemeinsame Geschichte und einen ziemlich tiefen Einblick in die Spieleentwicklung in den späten 90er und frühen 00er Jahren, bevor sie mit dem Status ihrer heutigen Beziehung endete.

Es dauert eine Weile, bis man sich durch den Beitrag gewühlt hat, aber sowohl Itagaki als auch Harada sind zwei der faszinierendsten Menschen in der japanischen Spieleentwicklung, und wenn Sie mehr über die Spielegeschichte erfahren möchten, sollten Sie sich auf jeden Fall die Zeit nehmen, alles zu lesen.