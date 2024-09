Tekken feiert 30 Jahre: Video der Mishima-Familie in schwindelerregenden Höhen

Es ist nun 30 Jahre her, dass das erste Iron Fist-Turnier stattfand und den Grundstein für eine der meistverkauften Spiele-Franchises der Geschichte legte.

Mit fast 60 Millionen verkauften Exemplaren in fünf Generationen ist die Mishima-Familie zu einem wirklich bekannten Namen geworden.

Das erste Tekken wurde am 21. September 1994 veröffentlicht und basiert auf der System 11-Plattform, die auf PlayStation-Hardware basierte. Das Spiel konzentrierte sich auf den epischen Konflikt zwischen Kazuya Mishima und seinem Vater Heihachi.

Seitdem hatten wir acht direkte Fortsetzungen und mehrere Spin-offs. Um den Geburtstag dieses Spiels zu feiern, das PlayStation in den frühen Generationen so viel bedeutete, wurde ein Compilation-Video veröffentlicht, in dem sich die Mishima-Familie gegenseitig in große Höhen stürzt.