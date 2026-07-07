Tekken-Direktor Katsuhiro Harada bezeichnet Hidetaka Miyazaki von FromSoftware als "verrückten Wissenschaftler"

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Viele Menschen sehen Hidetaka Miyazaki als einen der führenden Spieleentwickler, die wir heute haben. Ohne ihn gäbe es kein Dark Souls, kein Elden Ring. Vor all dem hatte Miyazaki, wie alle Künstler, die auf die Anerkennung warteten, die sie verdienten, seine Probleme mit seinem Team.

Katsuhiro Harada, der legendäre Tekken-Regisseur, erklärte dies in einem ausführlichen Twitter-Beitrag, in dem er über seine Erfahrungen und Eindrücke von Miyazaki sprach. "Heute erhält er Angebote aus aller Welt, aber wenn ich an die Zeit zurückdenke, als er und sein Team am meisten zu kämpfen hatten, wirken viele dieser Angebote von Leuten, die heute nur wissen, wer sie sind. Einige davon wirken fast wie völlige Einstellungswechsel", sagte Harada und bemerkte vor Dark Souls, dass Miyazaki im Vergleich zu vielen seiner Kollegen relativ spät in die Spieleentwicklung einstieg und einen einzigartigen Weg verfolgte.

Für Harada hat Miyazaki auch eine einzigartige Perspektive, wenn es um Spiele geht. Als er ein Spiel mit Harada und anderen Entwicklern testete, "spielte Miyazaki es mit unglaublicher Ernsthaftigkeit. Dann, nachdem alle fertig waren und ihre Eindrücke besprachen, blieb er völlig still, starrte intensiv auf den Vorschaumonitor und war tief in Gedanken versunken.

Miyazaki antwortete dann offenbar, als er gefragt wurde, worüber er dachte, dass er überlege, wie er das Spiel anders gemacht hätte. Harada sagte, es sei ein "seltener Moment" gewesen, in dem er einen Blick auf Miyazakis "verrückten Wissenschaftler"-Seite erhascht habe. Ohne diese Seite hätte Miyazaki wohl kaum einen so großen Eindruck bei Spielern auf der ganzen Welt hinterlassen. Egal, ob man seine Spiele wegen ihres Schwierigkeitsgrades, ihrer Welten oder irgendetwas dazwischen liebt, es ist klar, dass es eine ganz besondere Art von Kreativität braucht, um eine Welt wie Dark Souls zum Leben zu erwecken.