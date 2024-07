Tekken-Creator: "Hört auf, uns eure spezifischen Charakterideen zu zeigen"

HQ

Man sollte meinen, dass Spieleentwickler sich freuen würden, wenn sich ihre eigene Community an ihren Spielen beteiligt. Und das ist fast immer der Fall, aber nicht immer. Ein Beispiel dafür ist der Mastermind der Tekken-Serie, Katsuhiro Harada, der über X alle Fans auffordert, keine Konzepte von Charakteren mehr zu posten, die sie in der Serie haben wollen.

Der Grund dafür ist, dass sie nicht beschuldigt werden wollen, Ideen von irgendjemandem gestohlen zu haben, so dass detaillierte Vorschläge besonders wahrscheinlich direkt in den Müll geworfen werden. Sich etwas Bestimmtes zu wünschen, ist also der beste Weg, um sicherzustellen, dass es absolut nie passiert, und im schlimmsten Fall können Ideen, die eigentlich auf dem Weg zur Verwirklichung sind, nach gut gemeinten Vorschlägen von Gamern sogar wieder fallen gelassen werden.

Haradas X-Beitrag ist sehr lesenswert und gilt natürlich für alle Entwickler und ist etwas, das man in Betracht ziehen sollte, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, wie neue Inhalte erstellt werden.