Tekken 8 zeigt Jin Kazama im Gameplay-Trailer

HQ

Bandai Namcos Marketingkampagne für Tekken 8 hat die Fans definitiv auf Trab gehalten. Sie begannen mit einem kurzen Teaser auf der letztjährigen EVO, bevor sie ihn einen Monat später in einem State of Play offiziell enthüllten . Dann mussten wir drei Monate warten, bis ein reines Gameplay bestätigt wurde, dass Jun Kazama Teil des Kaders sein wird, also ist es verständlich, dass viele sich fragten, ob das Spiel in diesem Jahr erscheinen würde oder nicht. Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass die Entwickler nach heute einen Start im Jahr 2023 anstreben.

Nachdem Bandai Namco Anfang des Monats Nina und Kazuya gezeigt hat, hat es uns nun einen neuen Gameplay-Trailer gegeben, der uns einen genaueren Blick darauf gibt, was Jin Kazama in Tekken 8 tun kann. Drei Videos wie diese in einem Monat lassen es so aussehen, als wolle Tekken 8 gegen Street Fighter 6 und Mortal Kombat 12 antreten.

Was denkst du über den Kader bisher, wann sollte er starten?