Tekken 8 wird derzeit von Spielern auf Steam zerrissen

HQ

"Was zum Teufel ist hier passiert?" Du könntest dich das Gleiche fragen, wenn du dir die jüngste Bewertung von Tekken 8 auf Steam ansiehst, die seit dem Start von Saison 2 des Spiels auf eine überwältigend negative Gesamtbewertung gefallen ist.

Nach der Veröffentlichung im Januar 2024 mit begeisterten Kritiken schien das Spiel eine großartige Ergänzung der historischen Kampfserie zu sein. Mit dem Start von Tekken 8 Saison 2 haben die Fans jedoch ernsthafte Probleme mit der Art und Weise, wie mit den Kämpfern umgegangen wurde. Wenn man sich einige der Steam-Rezensionen ansieht, scheint es, dass Tekken 8 anstatt die defensiven Fähigkeiten der Spielcharaktere zu verbessern, stattdessen versucht hat, alle gleich stark zu machen, was zu homogenisierten Systemen und Charakteren geführt hat.

Es besteht die Hoffnung, dass sich die Dinge zum Besseren wenden können und werden, aber im Moment verschaffen sich die Fans über die Review-Seite auf Steam Gehör. "Niemand hat buchstäblich nach diesen Änderungen gefragt, selbst neue Spieler haben nie nach mehr Offensive gefragt in einem Spiel, dem es eindeutig an defensiven Optionen mangelt und das leicht zu drücken und zu gewinnen ist, wie in den meisten Tekken-Spielen", schreibt Rezensent Yojinka_7. Einfacher ausgedrückt: Rezensent Argent Illiora sagte: "Bitte macht den Patch jetzt einfach rückgängig, das ist nicht mehr Tekken."

Spielt ihr immer noch Tekken 8 und was haltet ihr vom neuesten Patch?