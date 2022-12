Tekken 8 wird bei den Game Awards gezeigt

HQ

Anfang dieses Herbstes haben wir endlich eine Ankündigung für die nächste Installation in der Tekken-Serie erhalten. Hier wird die etwas dysfunktionale Mishima-Familie ihre Probleme weiterhin mit Fäusten lösen, was in der Regel zu wirklich unterhaltsamen Spielen führt.

Wenn man bedenkt, wie gut Tekken 7 war und wie erstklassig es nach der Veröffentlichung unterstützt wurde, sind wir fest davon überzeugt, dass es sich lohnen wird, Tekken 8 im Auge zu behalten. Und das nächste Mal werden wir es während The Game Awards sehen. Dies wurde von Aris auf Twitter enthüllt, der ein Tekken 8-T-Shirt von Bandai Namco erhalten hat, mit der Box, in der steht, dass wir uns auf die Show einstellen sollten, die am 9. Dezember um 00:30 Uhr GMT / 1:30 Uhr MEZ beginnt.