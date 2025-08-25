Tekken 8 verliert seinen Regieassistenten, da Yohei Shimbori Bandai Namco Ende August verlässt

HQ

Yohei Shimbori ist bekannt für seine Dienste bei Team Ninja und auch als Regisseur des Kampfspiels Dead or Alive 6 aus dem Jahr 2019. Er hat nun über eine X-Nachricht (bemerkt von Finnish Muropaketti) klargestellt, dass er Bandai Namco Ende August, also Ende dieser Woche, verlassen wird.

Shimbori kam im Dezember 2023 zu Bandai Namco, um als Regieassistentin für Tekken 8 zu arbeiten, das im Januar 2024 veröffentlicht wurde.

In seiner Ankündigungsbotschaft sagte Yohei Shimbori nicht, wohin seine Karriere als nächstes gehen wird, aber höchstwahrscheinlich wird er im Bereich der Videospiele bleiben.

Übersetzung von Google:

"[Ankündigung] Ich werde die Bandai Namco Studios Ende dieses Monats verlassen. Während meiner Zeit dort war ich an einer Vielzahl von Projekten beteiligt, aber besonders stark war ich in Tekken 8 involviert, vor allem in Outgames, und erhielt Unterstützung von vielen Leuten, auch von unseren Kunden. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um meine aufrichtige Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Vielen Dank!"