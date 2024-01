Tekken 8 verdoppelte die physischen Verkäufe von Street Fighter 6 in Großbritannien

HQ

Tekken 8 wurde erst letzten Freitag veröffentlicht, aber es scheint, dass die ersten Verkaufszahlen für das neueste Spiel in der langen Reihe von Kampfspielen von Bandai Namco ziemlich beeindruckend sind. Laut Christopher Dring von GamesIndustry.biz waren die physischen Verkäufe von Tekken 8 in Großbritannien ziemlich beeindruckend.

Sie waren doppelt so hoch wie bei Street Fighter 6, was sehr stark ist. Nun, es ist erwähnenswert, dass Street Fighter 6 sich gut verkauft hat und laut Dring digital gut abgeschnitten hat, aber das ist immer noch beeindruckend für Tekken 8, was Fans und Kritiker gleichermaßen bezaubert hat.

Wir waren so mutig zu sagen, dass Tekken 8 der Favorit der drei kürzlich veröffentlichten drei großen Kampfspiele in unserem Test ist. Stimmen Sie zu?