Tekken 8 und Nike kooperieren für Sneaker-Kollaboration

HQ

Im Rahmen der Veranstaltungen auf der Evo 2024 am Wochenende kündigten Bandai Namco und Nike eine Zusammenarbeit an, bei der der Spieleentwickler und die Sportbekleidungsmarke zusammenkamen, um zwei thematische Varianten von Schuhen zu entwickeln, die auf Tekken 8 Charakteren basieren.

Die Schuhe, die tekkenifiziert wurden, sind die Nike Air Foamposite One, und die Charaktere, von denen diese Schuhe inspiriert sind, sind Jin Kazuma und Kazuya Mishima. Es gab zwar limitierte Versionen der Kazuya-Schuhe, die von Evo-Besuchern gekauft werden konnten, aber uns wurde gesagt, dass die Zusammenarbeit in diesem Herbst weiter ausgebaut wird, wenn Nike-Produkte tatsächlich in Tekken 8 als In-Game-Gegenstände debütieren.

Diese Zusammenarbeit wird gebrandete Werbetafeln im Hintergrund des von Times Square inspirierten Urban Square -Levels sowie Versionen der Schuhe enthalten, die du auch für deinen Charakter im Spiel aufheben und kaufen kannst. Was diese Kollaboration sonst noch beinhalten wird, werden wir in den kommenden Wochen mehr wissen, aber vorerst könnt ihr euch den Ankündigungstrailer für die Partnerschaft unten ansehen.

HQ

Werbung: