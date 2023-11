Tekken 8 Trailer stellt neuen Charakter vor, der vom Filmstar gesprochen wird

HQ

Bandai Namco hat absolut klargestellt, dass Tekken 8 ein weltumspannendes Abenteuer voller Kämpfer aus der ganzen Welt sein wird, und jetzt ist es an der Zeit, sich auf Frankreich zu konzentrieren.

Der heutige Gameplay-Trailer enthüllt einen völlig neuen Charakter, der in Tekken 8 eingeführt wird: Victor Chevalier. Dieser französische Kämpfer ist definitiv gekleidet, um zu beeindrucken, daher ist es ziemlich passend, dass seine Arena auch ein echter Hingucker ist, wenn sie sich auf einem Boot befindet, das am Eiffelturm und anderen schönen Orten in Paris vorbeifährt. Nicht, dass die "Franzosenhaftigkeit" dieses Trailers hier aufhört. Victor wird sogar von dem Schauspieler Vincent Cassels (Black Swan, Ocean's Twelve, Jason Bourne, Westworld und mehr) gesprochen, was ihn zur perfekten Besetzung für Patrioten in Frankreich macht.

Wir haben auch einen zweiten Trailer erhalten, der bestätigt, dass Alisa, Devil Jin, Lee und Zafina Teil des Spiels sein werden. Das bedeutet, dass wir nur noch eine Charakterenthüllung haben, bevor Tekken 8 am 26. Januar erscheint. Wer ist Ihrer Meinung nach der letzte?

