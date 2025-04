Tekken 8 Spieler nimmt Live-Turnier mit Hundetrainer auf dem Rücken teil

HQ

Am vergangenen Wochenende sind einige der besten Tekken 8 -Spieler aus der ganzen Welt nach Texas in den Vereinigten Staaten gereist, um am Texas Showdown 2025 -Turnier teilzunehmen. Dieses Ereignis hat aus einem Grund Schlagzeilen gemacht, den viele nicht vorhergesehen hätten, denn während der Live-Action betrat ein Spieler die Bühne, um sich mit einem sehr unorthodoxen Trainer auf dem Rücken zu messen.

Jamie "IGottaJet" Drake erregte die Aufmerksamkeit vieler, als er sein Set unter den wachsamen Augen seines Personal Trainers und Coaches, seines Shiba Inu-Hundes Kintaro, spielte, der das ganze Turnier über von dem Spieler auf seinem Rücken herumgetragen wurde.

Unnötig zu erwähnen, dass diese schöne Szene die Aufmerksamkeit von Tekken-Chef Katsuhiro Harada erregte, der das Video von Dexerto kommentierte und anmerkte, dass er dies als Inspiration für eine neue kosmetische Anpassungsoption in Tekken 8 verwenden wird, etwas, das vielleicht von Tekken 5 s Paul Phoenix Hundegegenstand inspiriert ist.

Leider kamen IGottaJet und Kintaro nicht allzu weit durch das Turnier, das von Too Ugly Esports ' Don "Genghis D0n" Brown gewonnen wurde.