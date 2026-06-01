Tekken 8 s Spielleiter hat Bandai Namco nach 20 Jahren verlassen

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Steht Bandai Namco vor einer kleinen Abwanderung von seinem Tekken-Team? Auch wenn das wie eine seltsame Aussage erscheinen mag, hat sich das japanische Videospielunternehmen kürzlich von dem langjährigen Tekken-Produzenten Katsuhiro Harada getrennt, der später sein eigenes Spielestudio mit SNK gründete, und nun folgt auch der Ausstieg des Game Directors von Tekken 8, einer Person mit zwei Jahrzehnten Erfahrung bei Bandai Namco.

In einer Stellungnahme in den sozialen Medien erwähnte Kohei Ikeda, dass er nach 20 Jahren bei Bandai Namco offiziell das Unternehmen verlässt und sich darauf vorbereitet, "neue Herausforderungen als Spieleentwickler " anzunehmen. Es gibt keine Aussage, was das sein könnte, aber könnte es sich um ein Wiedersehen mit Harada bei VS Studio SNK handeln?

Ikeda spricht in seiner Stellungnahme über seine Zeit bei Bandai Namco, in der er erwähnt, dass sein erstes Projekt bei der Firma Soul Calibur IV war, aber seine jüngsten Aufgaben führten dazu, dass er sowohl Tekken 7 als auch 8 als Spieldirektor fungierte. Dies sind Erfahrungen, die Ikeda als "geschätzt" und "tief stolz" betrachtet, wie Sie in seiner vollständigen Stellungnahme unten nachlesen können.

Wo erwartest du, dass Ikeda als Nächstes auftaucht?