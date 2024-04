Tekken 8 könnte eine Waffelhaus-Bühne bekommen

HQ

Wenn Sie schon einmal in den Vereinigten Staaten gereist sind und im amerikanischen Süden (oder Mittleren Westen) gefahren sind, haben Sie wahrscheinlich gelbe Schilder entlang der Straße von Waffle House gesehen, einer alteingesessenen Restaurantkette, die hauptsächlich Hausmannskost im Frühstücksstil serviert, was in den USA normalerweise Speck, Würstchen, Rösti, Pfannkuchen, Grütze, Omeletts und natürlich Waffeln bedeutet - die dann mit typisch amerikanischem Kaffee und Orangensaft verzehrt werden.

Der Grund, warum wir dies erwähnen, ist, dass über die Osterfeiertage der Ultra-Veteran Katsuhiro Harada, der an jedem Tekken-Spiel beteiligt war (zuletzt als Produzent für Tekken 8 ), auf X schrieb, dass er viele Anfragen erhalten hat, eine Tekken 8 -Phase zu erstellen, die auf dem ikonischen Waffle House basiert... aber ich habe nicht wirklich verstanden, warum.

Das führte dazu, dass Fans ihm eine kurze Lektion über diese Essensinstitution gaben, die neben einem hervorragenden Frühstück auch für Schlägereien bekannt ist, nachdem beschissene Gäste wild zu schwingen beginnen, nachdem sie sich mit einer Rösti-Schüssel und Schinken vollgestopft haben. Harada bedankte sich bei allen für die Informationen und schrieb dann, dass es letztendlich Waffle House ist, die entscheidet, ob es geschieht oder nicht, und wenn sie seine Bitte ablehnen, gibt es nicht viel mehr, was er tun kann.

Drücken wir jedoch die Daumen, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft in der Lage sein werden, vor einem Waffle House zu kämpfen.