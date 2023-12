Tekken 8 Kampagnenvorschau - Ein ambitionierter nächster Versuch von einem der besten Kämpfer des Genres

HQ

Als ich im Frühjahr die Gelegenheit bekam, Tekken 8 auszuprobieren, war klar, dass Katsuhiro Harada und sein Team dieses Mal ein etwas anderes Gefühl anstrebten. Das Tempo ist schneller und das System ist so konzipiert, dass du ständig angreifst, um einen aggressiven Spielstil zu fördern. Damals konnte ich mich nur mit dem Multiplayer und einer Auswahl an Kämpfern beschäftigen, jetzt wurden alle Kämpfer vorgestellt und ich hatte vor kurzem die Gelegenheit, die mehr oder weniger vollständige Version zu testen und konnte so endlich in den Singleplayer einsteigen.

Schließlich haben nur sehr wenige Kampfspiele einen Einzelspieler, der diesen Namen überhaupt verdient. Die drei großen Ausnahmen sind im Allgemeinen Mortal Kombat, Smash Bros. und Tekken. Letzteres bietet immer eine komplette Kampagne und verfügt sogar über die längste zusammenhängende Geschichte in der Spielewelt (nächstes Jahr wird die Serie 30 Jahre alt und die Geschichte hat sich in all diesen drei Jahrzehnten weiterentwickelt), was sogar zu einem Guinness-Rekord führte.

Meist geht es um die "leicht dysfunktionale" Mishima-Familie, in der Kazuya und der alte Mann Heihachi hinter den Hauptkonflikten stecken. Letzterer hatte die Fähigkeit, nie wirklich zu sterben wie die Bösewichte der Comic-Welt, aber gerade rechtzeitig für Tekken 8 scheint er verschwunden zu sein und das Feld ist nun offen für Kazuya, um das Ruder zu übernehmen. Doch ganz so einfach ist es nicht, denn Jun und Jin Kazama sind zurück, um ihn aufzuhalten. Und dann ist da noch der mysteriöse Neuankömmling Reina, der eine Verbindung zu Heihachi zu haben scheint. Ihre Bedeutung für die Geschichte wird fast schon unverhohlen durch die Tatsache verdeutlicht, dass sie genau in der Mitte aller auswählbaren Charaktere in der obersten Reihe platziert ist.

Ob Heihachi wirklich tot ist, bleibt abzuwarten, aber das Spiel beginnt zumindest mit einer epischen Schlacht, die ihr ab dem 14. Dezember (PlayStation 5) und 21. Dezember (PC und Xbox Series S/X) tatsächlich selbst ausprobieren könnt, wenn eine Demo veröffentlicht wird. Hier versucht Jin seinen Vater Kazuya davon abzuhalten, ein böser Dämon zu werden und den gleichen Weg wie Heihachi zu wählen. Es wäre jedoch keine große Geschichte, wenn der Bösewicht des Spiels im ersten Kapitel besiegt würde und das Ergebnis ist, dass Jin eine ordentliche Tracht Prügel bekommt und einige seiner Fähigkeiten zu verlieren scheint.

Die Tatsache, dass die Welt wegen eines verrückten Dämons untergehen könnte, hält die Ankündigung eines neuen Tekken-Turniers, an dem Kazuya teilnehmen soll, nicht auf. Die Kampagne ist natürlich letztendlich ein Kampfspiel, daher gibt es viele unangenehme Zeilen, die damit enden, dass zwei Leute kämpfen müssen, aber in dem Genre ist es immer noch viel besser als die meisten anderen, auch wenn ich nicht über die ersten vier Kapitel hinaus etwas sagen kann. Eine Sache, die mir auffällt, ist, wie viel besser die Präsentation dieses Mal ist, mit wirklich gut gemachten Zwischensequenzen und einer unerwarteten Menge an Dialogen. Gleich zu Beginn lernen wir auch Reina kennen, die mehrere Umzüge von der Mishima-Familie übernommen hat, was ihrer Meinung nach daran liegt, dass sie sie im Internet gesehen hat...

Meine Demo endete, als es nach weniger als einer Stunde Spielzeit heiß herging. Klar ist, dass es sehr viel Spaß gemacht hat und den Ehrgeiz eines der Entwickler zeigt, der weiterhin den Markt anführt, wenn es um Kampagnen im Kampfgenre geht. Außerdem scheint die Herausforderung größer geworden zu sein, so dass es keine leichte Aufgabe ist, Kazuya aufzuhalten. Außerdem haben alle Charaktere eine Art unbeschwerte Mini-Kampagne, die ich nicht zu sehen bekam, aber es scheint zweifellos eine riesige Menge an Inhalten für diejenigen zu geben, die Tekken 8 alleine spielen wollen.

Darüber hinaus gibt es auch einen Online-Modus mit einer zugehörigen Hub-Welt und einen Arcade-Spielmodus namens Arcade Quest, in dem du als virtueller Tekken-Spieler (du kannst deinen Avatar selbst gestalten) deinen Weg durch japanische Spielhallen bahnst, um die großen Meisterschaften zu erreichen. Es dient auch als Trainingsmodus, in dem man die verschiedenen Spielsysteme nach und nach in den Griff bekommt. Anfangs hat es einen niedrigen Schwierigkeitsgrad, aber es wird natürlich zunehmen und beinhaltet auch eine Rivalität, um eine Art Geschichte voranzutreiben. In diesem Spielmodus schaltest du auch kosmetische Gegenstände frei, die du dann für die Kämpfer in anderen Spielmodi verwenden kannst.

Endlich ist Tekken Ball wieder da. Es ist eine Art unbeschwertes Volleyballspiel, das eins gegen eins gespielt wird. Es debütierte in Tekken 3 und war auch in Tekken Tag Tournament 2 für Wii U und jetzt in Tekken 8 zu sehen. Im Grunde geht es darum, an der richtigen Stelle zu stehen und schöne Angriffe auf einen Ball auszuführen, um den Gegner zu besiegen. Auch wenn es nicht der tiefgründigste Modus ist (einige Charaktere fühlen sich spontan viel besser für den Zweck dieses Modus, aber ich brauche noch viele Stunden, um das mit Sicherheit bestätigen zu können), wirst du einen ganzen Abend spielen wollen. Ich habe es geschafft, ein paar Matches zu spielen und kann zu dem Schluss kommen, dass es definitiv eine nette Ergänzung ist, die es Ihnen ermöglicht, Tekken 8 leicht Leuten vorzustellen, die das Genre normalerweise nicht verstehen, und es wird definitiv einige Lacher bringen.

Tekken 8 soll am 26. Januar veröffentlicht werden und beendet acht unglaubliche Kampfmonate, in denen Street Fighter 6, Mortal Kombat 1 und Tekken 8 mit nur wenigen Monaten Abstand veröffentlicht wurden. Wie gut dieser Titel am Ende sein wird, bleibt abzuwarten, aber es ist klar, dass mein Hype jedes Mal, wenn ich ihn ausprobieren darf, zugenommen hat. Wenn das neue, intensive Kampfsystem liefert und die Kampagne bis zum Ende anhält, können wir uns auf etwas ganz Besonderes freuen.