Tekken 8 Heihachi Vorschau: Der skrupelloseste Kämpfer von Tekken kehrt zurück

Wir bei Gamereactor geben nur sehr selten eine Vorschau auf einzelne Charaktere in Kampfspielen, einfach weil es schwierig ist, eine wirklich gute Vorstellung davon zu bekommen, wie sie in die Meta passen und sich mit ihren Gegnern messen, und außerdem bekommen wir sie so selten vor der Veröffentlichung. Aber... Heihachi Mishima ist natürlich nicht irgendwer, und obwohl er technisch gesehen nicht einmal in Tekken 8 ist, besteht kein Zweifel daran, dass sein Geist überall im Spiel war, als es Anfang des Jahres veröffentlicht wurde. Außerdem ist er nach wie vor das ikonischste Gesicht der Serie.

Bandai Namco weiß das, weshalb Heihachi's Ankunft zusätzliche Aufmerksamkeit erhält, und neben dem wahrscheinlich am meisten erwarteten DLC-Charakter von allen (obwohl ich hoffe, dass Bob irgendwann hinzugefügt wird) gibt es auch eine brandneue Kampagne, die sich über acht Kapitel erstreckt. Und wenn du Tekken schon einmal gespielt hast, weißt du, dass die Kampagnen in diesen Titeln es verdienen, Kampagnen genannt zu werden.

Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, einen Startschuss für diese Kampagne zu bekommen und die ersten fünf Kapitel durchzuspielen, um herauszufinden, wie es überhaupt möglich ist, dass Heihachi zurückkehren könnte, angesichts seines etwas unglücklichen Endes in Tekken 7, wo er von Kazuya Mishima in einen Vulkan geworfen wurde. Es ist aber nichts Übernatürliches daran, anscheinend wurde er von Mönchen herausgefischt, kurz bevor er in die Lava fiel (warum genau sie dort waren und wie es kommt, dass Kazuya sie nicht bemerkt hat, erzählt nicht die Geschichte - aber lassen Sie uns nicht in den Details verlieren).

Aber diese "Nahtoderfahrung" in Verbindung mit rücksichtslosen Schlägen hat offensichtlich auch ihren Tribut von Heihachi gefordert, der nach dem Verlust seines Gedächtnisses bei den Mönchen blieb. Und hier lernen wir ihn in einer Kampagne kennen, die so ziemlich alle Zutaten enthält, die wir von der Serie erwarten. Neben Heihachi selbst spielen Eddy Gordo und vor allem Lidia Sobieska die Hauptrollen in dieser Mini-Story, die größtenteils parallel zur regulären Tekken-Kampagne spielt und somit dazu beiträgt, sie für jeden, der diese Geschichte verfolgt, etwas detaillierter zu gestalten.

Selbst wenn du Eddy und Lidia nicht bekommst, sind sie hier immer noch spielbar, sodass du die Geschichte durchspielen kannst, was natürlich eine ganze Reihe von Gründen zum Kämpfen bedeutet. Als ich Heihachi hinter mir lasse, ist er immer noch brav und vielleicht ein wenig verwirrt, aber ob er das bis zum Ende so bleiben wird, ist unklar. Ein Teil von mir hofft, dass er mit seiner neuen Persönlichkeit mindestens bis Tekken 9 weitermacht, während es vielleicht wahrscheinlicher erscheint, dass er bald genug zu seinem alten Selbst zurückkehrt - aber das werden wir erst am Tag der Veröffentlichung wissen.

Der große Reiz besteht jedoch darin, mit Heihachi selbst spielen zu können, und mit ihm kommt das Genmaji Temple Level, von dem ich vermute, dass es dank viel mystischem und japanischem Hokuspokus ein Fan-Favorit sein wird. Jeder, der ein Tekken-Enthusiast ist, wird schnell einige Unterschiede in Heihachis Spielstil bemerken, da auch er von Grund auf nach den gleichen Prämissen wie alle anderen Charaktere neu gestaltet wurde, als die Grafik-Engine auf Unreal Engine 5 aktualisiert wurde.

Ich für meinen Teil und ohne die Möglichkeit, sie nebeneinander vergleichen zu können, möchte ich nur anmerken, dass der Hauptantagonist der Tekken-Serie immer noch beängstigend brutal und mächtig ist, und in Kombination mit dem aggressiven System in Tekken 8 fühlt er sich fast rücksichtsloser an als je zuvor. Dies ist definitiv ein Kämpfer, dem du nicht mit dem Rücken zu nahe an den Rändern des Levels gegenüberstehen solltest, da das Risiko von fiesen Luftjonglieren, die Brocken aus deinem Gesundheitsbalken nehmen, sehr hoch ist.

Schnell wird klar, dass Heihachi immer noch kein guter Einsteigercharakter ist, obwohl Simple Mode ambitionierten Amateuren den Gebrauch des Biests ermöglicht, was ihn hoffentlich auch bei neuen Fans zu einem beliebten Kämpfer machen kann.