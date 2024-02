Tekken 8 hat sich über zwei Millionen Mal verkauft

HQ

Das letzte Jahr war ein brillantes Jahr für Fans von Kampfspielen, da Street Fighter 6, Mortal Kombat 1 und Tekken 8 innerhalb von sieben Monaten veröffentlicht wurden. Alle waren großartige Spiele mit positiven Kritiken und haben sich auch gut verkauft, aber es scheint, als ob Tekken 8 der größte Erfolg der Gruppe sein könnte.

Während Street Fighter 6 in sechs Monaten bereits drei Millionen verkaufte Exemplare erreicht hat, erreichte Tekken 8 in nur drei Wochen über zwei Millionen verkaufte Exemplare. Laut Bloombergs Tech-Reporter Takashi Mochizuki hat diese Rate sogar Bandai Namco selbst überrascht und ihre Erwartungen übertroffen.

Wenn Sie Tekken 8 noch nicht gespielt haben, sollten Sie sich unseren Testbericht ansehen, in dem wir erklären, warum Sie es tun sollten. Aber wenn du schon in der Iron Fist Tournament bist - was hältst du bisher von Tekken 8 ?