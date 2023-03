Tekken 8 Hands-on: Intensiv, wunderschön und eine vielversprechende Fortsetzung

HQ

Wenn die Popularität einer Spieleserie nachlässt, ist es schwer, den Funken unter den Fans wieder zu entfachen. Oft nehmen Entwickler große Änderungen vor, in der Hoffnung, neue Spieler zu erreichen, aber es gibt unzählige Beispiele, bei denen dies nach hinten losgegangen ist und sie die Fans verloren haben, die sie verlassen hatten.

Dies könnte bei dem glanzlosen Tekken Tag Tournament 2 aus dem Jahr 2011 der Fall gewesen sein, der zu einem Tiefpunkt für die Serie wurde. Vier Jahre später jedoch gewann Bandai Namco mit Katsuhiro Harada an der Spitze Gold und lieferte Tekken 7. Von Anfang an bekamen wir ein phänomenal stilvolles und gut gefülltes Spiel, das seitdem außerordentlich gut gepflegt wurde und zu einer Art Wiedergeburt für die Tekken-Serie und auch zu ihrer meistverkauften Installation aller Zeiten mit über zehn Millionen Exemplaren in freier Wildbahn geworden ist.

Ein stetiger Strom an neuen Inhalten wurde weiterhin veröffentlicht, Patches debütierten, die zeigen, dass sie der eSports-Szene folgen und vor allem wurden neue relevante Gastcharaktere hinzugefügt. Wo Bandai Namcos anderer Blockbuster Soul Calibur allzu oft phantasievoller wird (wie Darth Vader und Yoda), haben wir hier Akuma und Geese Howard, die wirklich in das Ensemble passen. Als Tekken 8 im September letzten Jahres angekündigt wurde, war das Interesse entsprechend groß. Wie würde Bandai Namco mit diesem Juwel weitermachen?

Gamereactor war letzte Woche in Lyon, wo ich Bandai Namco besuchte, eine frühe Version von Tekken 8 spielte und auch Katsuhiro Harada traf und interviewte. Bevor der digitale Nahkampf begann, bekam ich auch eine kurze Präsentation von Produzent Michael Murray, der einiges von dem klarstellte, was bereits zuvor gesagt wurde, nämlich dass es in Tekken 8 um Aggression geht. Sie haben versucht, dies auf unterschiedliche Weise zu erreichen, wobei "Heat" vielleicht am markantesten ist. Die Entwickler haben jedoch noch weitere Tricks im Ärmel, wie zum Beispiel die Tatsache, dass der einzige Weg, etwas Leben zurückzugewinnen, darin besteht, perfekte Blöcke zu machen oder einige ernsthafte Schläge auszuteilen.

Aber gehen wir zurück zum Heat-System. Es geht um zehn Sekunden Wahnsinn, in denen du die Möglichkeit hast, besonders aggressiv zu sein und netten Schaden zu verursachen. Es ist so fein gestaltet, dass der Countdown pausiert, wenn Sie Ihren Gegner zu Boden bringen, so dass Sie bei richtiger Handhabung viel aus Ihren zehn Sekunden herausholen können. Die Heat-Aktivierungen gibt es auch in zwei Versionen, wobei die Heat Engager es dir ermöglicht, deinen Gegner zu stürzen, um ihm unter die Haut zu gehen. Solange du Heat-aktiviert bist, bekommst du mehrere Timing-Vorteile, aber auch neue Möglichkeiten.

Es gab auch klare Bemühungen, das Publikum von Tekken zu erweitern, wie z.B. eine bessere Farbcodierung dafür, wer wer ist und in welcher Haltung. Es gibt auch ein neues Steuerungsschema, über das sich viele Kampfspiel-Enthusiasten lustig machen - Special Style - mit einer Art Auto-Combo, die man mit wiederholtem Tastendruck steuern kann. Wie bei Street Fighter 6 behaupten die Entwickler jedoch, dass ihr Einsteigersystem so ausgereift ist, dass es auch Profis erfolgreich einsetzen können. Nur die Zeit wird zeigen, ob Letzteres der Fall ist, aber Tatsache ist, dass sich das Anfängersystem ziemlich gut angefühlt hat.

Ich hatte die Möglichkeit, viele Stunden zu spielen, und Bandai Namco ließ mich und andere Journalisten und Influencer selbstbewusst mit zehn Charakteren spielen. Diese Intensität, über die Bandai Namco so viel gesprochen hat, war mir vom ersten Match an sehr klar. Dies ist ein Spiel, bei dem man sich annähert und ich habe das Gefühl, dass es schwieriger ist, Tiefenbewegungen und Würfe im Vergleich zu Tekken 7 zu verwenden - obwohl es auch so einfach sein kann, dass ich Tekken 8 noch nicht gewohnt bin.

Es ist jedoch klar, dass es mehr Abwechslung bietet. Unter den wählbaren Kämpfern befanden sich Paul, King, Jun Kazama und der schwedische Champion Lars Alexandersson. Persönlich ist Bob mein Favorit in der Tekken-Serie, aber hier habe ich keinen Beweis dafür gesehen, dass er kommt, außer einem Hot-Dog-Verkäufer auf New Yorker Ebene, der Bob-Hotdogs verkauft. Ich hoffe, es ist keine Hommage daran, dass der Charakter in Tekken 8 weggelassen wurde. Wie dem auch sei, Lars war die Figur, mit der ich anfangs gespielt habe, bevor ich schließlich herausfand, dass Paul und King diejenigen waren, die am besten zu mir passten.

Beide gibt es seit Beginn der Serie und gehören zu denen, die ich am häufigsten gespielt habe. Vor allem Paul fühlt sich kraftvoller als zuvor, aber auch agiler. Möglicherweise eine notwendige Wahl, da die Kämpfe hier so intensiv sind. Ich möchte auch hinzufügen, dass seine Haarsituation schlimmer ist als je zuvor, aber das ist möglicherweise eher eine Beobachtung meinerseits. Tekken ist immer noch Tekken und es war einfach, sich aufzuwärmen. Ich habe auch gemerkt, dass Nina Williams für mich eine schwierige Figur ist und bleibt und ich es nicht wirklich geschafft habe, mit ihr etwas zu erreichen. Ich werde mich in ein hartes Training begeben müssen, sobald das Spiel gestartet ist.

Ohne es jedoch zeitlich festlegen zu können, hatte ich das Gefühl, dass Rage-Art-Angriffe (die im Grunde genauso funktionieren wie in Tekken 7) zu lang werden. Die Tekken-Serie ist nicht der größte Schuldige, aber diese langen automatischen Kombos werden ein bisschen lästig und ich wünschte, es gäbe eine Option, sie drastisch zu reduzieren. Offensichtlich handelt es sich jedoch um ein grafisches Feuerwerk, von Jun Kazamas freundlichem und hellem Angriff mit freundlichen Worten und Friedenstauben bis hin zu Kazuya Mishimas fast komisch bösem Angriff ist es immer noch gut gemacht.

Etwas, auf das das Tekken-Team sehr stolz ist, ist die Grafik. Dieses Mal haben sie die Grafik-Engine von Unreal Engine 4 auf Unreal Engine 5 geändert und alle Charaktere von Grund auf neu gestaltet. Das macht sich wirklich bemerkbar. Das Kampfgenre war lange Zeit an der Spitze, wenn es um Grafik geht, ist aber in den letzten 10-15 Jahren an dieser Front zurückgefallen. Heute ist es wohl Mortal Kombat 11, das eine echte technische Augenweide bietet, aber Tatsache ist, dass Tekken 8 niemanden enttäuschen wird. Im Gegenteil.

Tekken 8 ist geradezu wunderschön. Von den äußerst detaillierten und aufwendigen Charakteren (die jetzt so gut gemacht sind, dass ihre spektakulären Augenbrauen auffälliger sind als je zuvor) bis hin zu den unglaublich schönen Hintergründen ist klar, dass wir einen der größten Sprünge in der Serie vor uns haben. Besonders gut gefallen hat mir das New Yorker Level um Times Square, wo die Zeit von Nachmittag und Sonnenuntergang in eine geschäftige Metropole mit vielen Lichtern und Hektik wechselt.

Nachdem ich etwa fünf Stunden gespielt habe, habe ich das Gefühl, dass das, was mich am meisten überrascht hat, war, wie vollständig sich das Spiel anfühlte. Ich glaube nicht, dass es zu übermäßigen Verzögerungen kommen wird, aber was im Fall von Tekken 8 erforderlich sein wird, ist natürlich eine Menge Feinabstimmung, um die Charaktere so gut wie möglich aufeinander abzustimmen. Darüber hinaus ist es nicht möglich zu spielen, ohne auf die Intensität zu reagieren. Kämpfen erfordert immer, dass man nervös ist, aber das war etwas Besonderes. Wenn ich meinen Gegner in den Seilen habe, ist er völlig offen für Angriffe, und ich habe das Gefühl, dass dies angegangen werden muss, um nicht den Eindruck zu erwecken, zu hilflos zu sein, aber das ist etwas, das die Zeit detaillierter zeigen wird, nachdem die Profis wirklich Zeit hatten, es durch den Ringer zu bringen.

Für den Moment lohnt es sich zu wiederholen, dass Tekken 8 viel verspricht. Es besteht kein Zweifel, dass dies Tekken für eine neue Generation ist. Es ist wunderschön, intensiv und fühlt sich sehr gut an. Wenn Bandai Namco dies mit seinen gewohnt aufwendigen Kampagnen und zusätzlichen Inhalten und einer respektablen Charaktergalerie abliefert, besteht kein Zweifel, dass dies etwas ganz Besonderes sein kann.